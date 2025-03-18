中年好聲音3｜海兒老師畀評語變英語教室　26個專業名詞識唔識？

《中年好聲音3》進入大直路16強PK賽，暫時由黃博、李金凱、劉洋、 張與辰、 陳芷盈、占士丁丁最為矚目。雖說參賽者為比賽焦點，但評審們亦十分有可觀性！近來集數中，「音樂女神」，從倫敦皇家音樂學院碩士畢業回流的海兒老師就經常成為討論話題。就好似最近一集中，海兒給予評語時的一口流利英語就相當突出，令觀眾一邊睇TVB一邊學英文。

估唔到睇TVB都學到咁多英文。（《中年好聲音3》截圖）

海兒：「我覺得你今日唱呢首歌，正如添sir所講，真係唔足夠去展示自己，特別係，我覺得你唔夠溫柔，暫時你太macro（澎湃），我覺得你啲dynamic要做得micro啲（強弱節奏做得更微細），我哋叫做micro dynamic（節奏）。即係有重點字，你唔可以用氣推出個字，係有個curve（有起伏）。所以要喺micro dynamic做得更好，先會表達到你嘅character（性格）同你哋想法。」

任永健。（《中年好聲音3》截圖）

海兒：「有時啲人數拍子係用單腳，你係進化到用兩邊。我覺得你有少少好rigid（僵硬），好tense（繃緊）。我有個suggestion（建議）就係，當你演唱嘅時候，不如試吓行幾步，我覺得你有多啲body movement（肢體動作），俾自己郁動嘅話，你會舒服好多。」

陸東成。（《中年好聲音3》截圖）

海兒：「我覺得你喺各方面都進步咗好多，全部都有盡力，非常好。我覺得當你用力或者唱高音嘅時候，你畀力嘅方向有少少係...咁樣，但係我哋唱高音嘅時候應該係用多少少攰嘅肌肉，佢幫到你expand（擴展）......條氣係有個direction（方向）去，有個excerise（練習）唔知幫唔幫到你......可以去activate（激活）你，唱歌嘅時候嘅支撐。」肥媽：「海兒老師你咁樣解，係好難明。我哋解就係。你點樣同人鬧交，就係挺起胸：『你去死啦！』」

肥媽。（《中年好聲音3》截圖）

曹越。（《中年好聲音3》截圖）

海兒：「你唱歌好有power（力量），因為你平時做好多運動，但係喺border有少少too much power（過度用力）。有時一首歌都OK，但係唱多幾首就會比較嘈......你有一刻唔記得支咪，如果你係純粹設計，就會好容易distract（分心），同埋個演繹冇咁真情。」

黃博。（《中年好聲音3》截圖）

海兒：「佢每一次唱歌之前，都會（深呼吸）。呢個係一個超好嘅習慣，因為呢個可以即刻減低心入面嘅stress（壓力），緊張，同埋減慢心跳。」

海兒老師畀評語變英語教室。（《中年好聲音3》截圖）

陳芷盈。（《中年好聲音3》截圖）

海兒：「真係教識我乜嘢叫甜到漏嘅唱歌，真係so sweet（甜美），very very good，同埋設計真係剛剛好。係嗰啲短音位，仲要係高音，所以如果果下你收嘅話，好容易會畀人一個......係唔係去到未呢？粒音嘅...suspicious（懷疑）。所以如果你去多少少就會perfect，但係in general（總括），so far係我最enjoy（享受）嘅performance（表演）。」

+ 1

劉曉昆。（《中年好聲音3》截圖）

海兒：「呢個表演係我覺得你confident（自信），同最comfortable（舒服），你係唱得好舒服。由擺pose（姿勢），到跳舞、唱歌，你都好enjoy（享受）。今次我覺得你做到自己，今個performence（演出）令我眼前一亮，good job（做得好）。」

李金凱。（《中年好聲音3》截圖）

海兒：「成日都搞到我喊，我個妝化咗好耐。佢嘅自由係信對band點樣都會接住佢，而嗰種成個ensemble（合奏）嘅feeling（感覺）係令到我更加可以同個音樂融為一體。

海兒老師。（《中年好聲音3》截圖）

中年好聲音3｜靚女海兒回歸教拋紙巾練聲 車婉婉妙答有火藥味？《中年好聲音3》進入大直路階段，昨晚（02/3）節目「那些年我們聽過85年至94年的電台歌曲」為主題，亦是20強進入16強的淘汰賽。參賽者的演出固然精彩，特別是張與辰奪得了95分近乎滿分的表現。不過，今集出席的評判就更有亮點。

海兒回歸教拋紙巾練聲。（《中年好聲音3》截圖）

車婉婉對着陸東成說：「你就好啦，好多人都想同海兒老師玩紙巾㗎。你拎住張紙巾去嗰邊玩吓先。」（《中年好聲音3》截圖）

海兒老師（IG @hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒（Hedy）長相甜美。（IG：@hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒（Hedy）貼身裙完美展現S身形。（IG：@hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒（Hedy）貼身裙完美展現S身形。（IG：@hedy_hoiyi）

海兒老師（IG@hedy_hoiyi）

海兒身材好好。（IG@hedy_hoiyi）

海兒身材好好。（IG@hedy_hoiyi）