真正香港頂流男神低調出席員工婚宴　現身平民飯店坐足全場零架子

現年30歲的韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），擁俊俏的外表，且性格討好，自出道以來受歡迎程度持續飆升，單單微博和Instagram已坐擁逾3000萬followers，是不少女仔心目中的男神，就連Do姐鄭裕玲都被他俘虜。

王嘉爾擁俊朗的外表，加上性格討好，自出道以來受歡迎程度持續飆升。（IG@jacksonwang852g7）

王嘉爾在全球有不少粉絲。（視覺中國）

王嘉爾是鄭裕玲經常點名公開大讃的男星之一。（IG@do_do_cheng）

早兩年他曾因自我要求高承受極大壓力，而患上抑鬱症，當時他自覺狀態不佳，故決定休息一年後再重新出發。不過其人氣不但沒有受此影響，如今更是亞洲炙手可熱的男星，甚至在歐美也有極高人氣，更不用說在內地，王嘉爾每到之處定必人山人海，受歡迎程度爆燈。另外，他更曾於2020年及2021年打入中國福布斯名人榜排名第41位及第10位，2023年又登上《福布斯中國U30榜》，有如此驕人成績，除了藝人本身努力外，公司工作人員也功不可沒。故王嘉爾對旗下員工向來愛錫有加，近日他不但親身出席員工婚宴，其親民作風更獲網民激讚。

王嘉爾日前出席員工婚宴。（小紅書截圖）

與一對新人敬酒。（小紅書截圖）

低調打扮不搶一對新人風頭。（小紅書截圖）

王嘉爾近日出席婚禮被捕獲，據知新娘子是其公司員工，老闆王嘉爾的現身無疑為婚禮增添色彩。從賓客在場內拍攝的片段所見，當日王嘉爾戴了Cap帽、身穿一身黑色便服，打扮低調，合照時也特意靠邊站，不搶一對新人風頭，而更令人意想不到的是婚宴場地並非高級酒店，只是一家裝修樸實的平民飯店，但貴為國際頂流的王嘉爾依然坐足全晚，並非交低人情就走。據內地網民指：「這種是上海本地人的婚宴，因為以前都是村民所以保留了老習慣，租一個大會場請團隊來燒菜，很熱鬧菜也很硬」。

網民意想不到身為頂流的王嘉爾，居然現身如此樸實的平民飯店。（小紅書截圖）

合照時特意靠邊站，不搶新人風頭。（小紅書截圖）

與在場賓客拍照互動。（小紅書截圖）

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婚宴上，王嘉爾全程面帶笑容，敬酒時向一對新人送上祝福，又不時與在場賓客自拍互動，此舉被網民大讚「接地氣」又「零架子」：「這是一點架子都沒有。而且本地人的會所都沒有大飯店來的高大上，他這都去的如此自然，這地氣接的」、「王嘉爾真好，好接地氣」、「他真的好真誠，太接地氣了」、「真的没有架子」。王嘉爾行程繁忙，但仍抽空出席員工婚宴，足見其對員工的重視，同時也再次展現其親民、真誠一面，又靚仔又親民，難怪如此受歡迎。

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）