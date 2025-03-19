30歲離巢小花全身Dior盡顯高貴　被指忽然富貴曾借10萬給女同事

30歲的離巢小花江嘉敏回復自由身後，雖曾坦言經濟不穩，但工作一單接一單，更過檔為HOY TV拍攝節目《安居樂業》。日前，她更轉行高貴形象，到名店Dior試衫！

騷長腿！（IG/@kaman_kong）

轉行高貴路線！（IG/@kaman_kong）

全身Dior！（IG/@kaman_kong）

江嘉敏自去年起頻頻大曬收花相，又騷多個名牌手袋，當中包括約4萬多港元的Chanel手袋及近7萬的Hermès Roulis 23，還有Dior、Balenciaga、Loewe等等，因而被指「忽然富貴」。不過入行多年的她也賺到不少，她更曾在節目《代溝關注組》中稱曾有女同事以不同理由向她借錢，前後借近10萬，她說最多試過借5千元給朋友，但原來是每次5千，反反覆覆借過好多次：「呢個朋友都幾聰明，每次出街食飯都唔帶現金，又會話電話壞咗過唔到錢，我唔係記仇，雖然我係，哈哈哈，佢仲要一定食米芝連，都係我埋單，加加埋埋可能10萬都有。」之後她不慎自爆「朋友」原來是公司同事：「我試過喺公司見到佢，厚住面皮問吓佢『你細佬讀書讀成點？啲學費……』佢之後即刻話『啊，埋位喇？』我心諗電話唔聽又唔覆message，當面問到都咁？」她稱對方一直借故不還令她大感不悅，直言與對方已經「無freind做」！

江嘉敏離巢TVB。（IG@kaman_kong）

性感！（IG/@kaman_kong）

發力！（IG/@kaman_kong）

有不少手袋！（IG/@kaman_kong）