52歲天后搭飛機獲空姐集郵兼擁抱　網民讚冇架子：眼神好友親和力

現年52歲的樂壇天后陳慧琳（Kelly）是圈中出名的凍齡女神，無論身材及顏值都保養得非常好。近年陳慧琳強勢回歸幕前，出歌又舉行巡迴演唱會，依然大受歡迎。日前（15日）陳慧琳現身重慶出席大型商演後，乘搭飛機趕回香港。上到飛機後，陳慧琳獲空姐粉絲集郵，天后更親民地與粉絲擁抱，引起網民熱議。

陳慧琳是圈中出名的凍齡女神。（IG圖片）

陳慧琳保養得宜。（IG圖片）

昨日（17日）有空姐粉絲在小紅書分享了與陳慧琳在機上的合照，並留言寫道：「遇見了兒時的女神耶 小學就開始喜歡的女神，今天有幸遇見 時間一點沒在她身上留下痕跡，一點變化都沒有，本人超漂亮，膚白貌美氣質好，說話溫柔，聲音也超好聽，鼓足勇氣表達了我對Kelly的喜歡，詢問可否拍照，爽快答應，一點架子都沒有，超級親切，還跟我擁抱，簡直大激動激動得我一身汗今天值了 #歲月從不敗美人 #短暫的相遇 #你永遠是我心中的女神 #Kelly陳慧琳」。

空姐粉絲在小紅書分享了與陳慧琳在機上的合照。（小紅書）

陳慧琳更與空姐粉絲擁抱。（小紅書）

相中可見，陳慧琳穿上粉紫色悠閒衛衣，下半身襯淺色寬鬆牛仔褲，親切地與空姐粉絲合照。空姐粉絲大讚陳慧琳皮膚白裡透紅，說話溫柔，說話非常好聽。有大批網民看到照片後，都忍不住留言表示：「好羨慕 抱在一起了」、「臉很小 太漂亮了」、「kelly就是這麼的親民！讚！」、「她講普通話超級溫柔，好聽的，跟她講粵語還有點不一樣」、「Kelly人超有禮貌超好的」、「真的好可愛的性格！喜歡！ 沒架子！」、「她的眼神好溫柔好有親和力 真的一點架子都沒有 氣質就能看出來」、「越來越有味道，整個人狀態很好」。