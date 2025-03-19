蒲茜兒缺席Cookies合體原因曝光　離婚數年定居加拿大獨力湊兩女

日前鄧麗欣（Stephy）的紅館演唱會《STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025》尾場上，Cookies壓軸登場唱出《心急人上》及《Forever Friends》，令全場歌迷High爆，網絡上也掀起洗版。不過當晚Cookies 9缺2，眾所周知以往傅穎（Theresa）與眾成員關係一般，雖然近年成功破冰，但她長年北上工作，缺席也是意料中事。至於另一位缺席成員蒲茜兒（Serena），幾年前都有參與Cookies聚會，她為何又會缺席呢？

日前Cookies其中七位成員，在鄧麗欣演唱會上合體，成為全港熱話！（葉志明攝）

（左起）何綺玲Elaine、區文詩Angela、吳雨霏Kary、鄧麗欣Stephy、楊愛瑾Miki、陳素瑩Gloria及馬思恆Helena，不過就獨缺傅穎Theresa及蒲茜兒Serena。（葉志明攝）

Cookies合體掀起回憶殺。（葉志明攝）

Cookies合體，獨欠傅穎及蒲茜兒。（資料圖片）

蒲茜兒（Serena）是Cookies成員中最早結婚的一位，2010年結婚後移居加拿大蒙特利爾，並育有兩女。而幾年前她亦有回港跟Cookies成員聚會，當時老公與女兒都有同行，不過2022年她卻宣布正辦理離婚手續，自此獨力照顧兩個女兒，並經營線上行銷生意。

Serena在2021年都有回港跟Cookies成員聚會。（IG圖片）

Serena之前帶埋兩個女兒跟Cookies成員見面。（IG圖片）

Serena幾年前跟Cookies的Gloria和Elaine聚會，當時她的老公都有同行，二人未還未離婚。（IG圖片）

Serena的社交平台經常都分享自己的網上生意日常，她指自己結婚後就做全職媽媽，女兒習慣黏著自己，因此她必須找一份可以在家工作的工種，她表示自己目前是「網絡商業顧問/導師」，經常大讚這份工時間自由，又讓她有收入，人也變得正面起來，並透露這份網絡事業將來更可傳給小朋友，因此她非常歡迎跟自己一樣是單親媽媽的女性加入這個事業。不過對於實際工作內容，Serena則未有透露，只表示大家可找她諮詢，相當神秘。

Serena提到2024是很不容易的一年，正式與老公離婚，但未有交代太多內情。（IG@day_day_serena）

Serena離婚後與兩個女兒相依為命。（IG@day_day_serena）

在Serena的社交平台上，她以「香港前女子組合Cookies成員」、「單親全職媽媽」、「網路商業顧問/導師」三個身份自居。

Serena容貌變化不大，而且皮膚狀態很好。（IG@day_day_serena）

Serena常常分享自己的工作日常，基本上每個貼文都與工作有關。（IG@day_day_serena）

Serena不時要跟客戶線上會面、覆訊息，但她就未有講到工作內容，只說是線上生意。（IG@day_day_serena）

Serena經常大讚這份工時間彈性又搵到錢，呼籲大家加入她的團隊。（IG@day_day_serena）

梁思浩兩年前曾在節目上爆料，指自己在Serena入行前已認識對方，當時她只得15歲，是「蘭桂坊之花」，追求者不斷、戀愛大過天，而且家境不俗，不會呃酒飲，覺得自己畀得起錢，不需要人請。梁思浩說當年很多人叫Serena入行做明星，都被她一一拒絕，至於後來為何會加入Cookies，梁思浩說：「佢話我前男友愈唔鍾意我做嘅嘢，我就愈要做畀佢睇。」梁思浩又大讚，自己很欣賞這個女孩子，因為她有義氣、對朋友好。

梁思浩幾年前曾在節目中爆料，指蒲茜兒入行前已認識對方，她當時是「蘭桂坊之花」，追求者眾。（YouTube@大家真瘋Show）

Serena與Cookies成員關係友好，之前都有聚會，加上她為人有義氣，為何仍會缺席Cookies合體呢？相信可能與她的女兒有關，一來她是全職媽媽行不開，二來她的大女前幾天在雪地上跌倒，膊頭骨折，目前仍要包紮住傷口，所以她更不能置女兒於不顧。

Stephy開騷前幾日，Serena的大女在雪地意外跌斷了手臂。（IG@day_day_serena）

由於Serena是單親媽媽，一切以女兒為生活重心，女兒跌傷後她更即時陪她入院檢查5小時，相信因此她更不能貿貿然拋下女兒回港。（IG@day_day_serena）