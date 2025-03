胡杏兒老公被影到夜店攬女潛水一日終現身回應：我是一名擁抱者

現年45歲的視后胡杏兒與老公李乘德 (Philip) 於2015年結婚後,先後為對方誕下3名仔仔,分別是大仔李奕霆(Brendan)、二仔李奕霖(Ryan)以及細仔李奕宏(Liam),四年抱三為李家開枝散葉,一家五口生活幸福愉快。然而昨日就有報道圖文並茂指胡杏兒老公李乘德在夜店攬女慶生。

胡杏兒與老公李乘德(Philip)結婚十年一直恩愛。(IG:@hakkaphil)

在老公李乘德身邊胡杏兒秒變小女人。(IG:@hakkaphil)

曾有「港姐殺手」之稱李乘德於今年3月份迎來他的52歲生日,有傳媒影到他撇下妻兒,出席朋友為他舉派的酒吧生日派對。場內有不少性感辣妹,李乘德兩杯落肚心情亢奮,與美女貼身玩自拍,又肉緊地攬抱兼咀面,細聲講大聲笑。不過他再忘形都未有下場,玩至半夜半醉下盡興歸家交人。

胡杏兒與李乘德婚後誕下三子李奕霆(Brendan)、李奕霖(Ryan)及李奕宏(Liam)。(IG:@myoliemyolie)

有關報道出街一日後,今早李乘德終在他的IG出po以英文留言回應事件,全文內容如下:

「Just woke up to a beautiful sunny day! Hug all your family, friends and colleagues! Long sincere hugs. BOTH Men AND women, boyfriends AND girlfriends! Husbands AND wives! Just like I did for my birthday in a lounge bar because that’s where many people have birthday drinks with a few of their close family, friends and colleagues. And I would do it all over again, because anyone who knows me well also knows I'm a big hugger 😊 ❤️

Oh, but hold on. Why am I writing this?

I don't know. Maybe it would be great to see everyone get a hug today! Maybe even unkind people who may need it the most.

Have a lovely day all of you lovely people!」

其內容的中文意思就是:「剛睡醒就看到了美麗的陽光明媚的一天!擁抱你所有的家人、朋友和同事!長久真誠的擁抱。男人和女人,男朋友和女朋友!丈夫和妻子!就像我在酒廊酒吧過生日一樣,因為很多人都在那裡與一些親密的家人、朋友和同事一起喝生日飲料。我會重來一次,因為任何熟悉我的人都知道我是一個擁抱者😊❤️

哦,但是等一下。我為什麼要寫這篇?

我不知道。也許今天看到每個人都得到擁抱真是太棒了!甚至可能是最需要它的不友善的人。

祝你們所有可愛的人有個愉快的一天!」