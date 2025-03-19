胡杏兒老公被影到夜店攬女潛水一日終現身回應：我是一名擁抱者

現年45歲的視后胡杏兒與老公李乘德 (Philip) 於2015年結婚後，先後為對方誕下3名仔仔，分別是大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）以及細仔李奕宏（Liam），四年抱三為李家開枝散葉，一家五口生活幸福愉快。然而昨日就有報道圖文並茂指胡杏兒老公李乘德在夜店攬女慶生。

胡杏兒與老公李乘德（Philip）結婚十年一直恩愛。（IG：@hakkaphil）

胡杏兒與老公李乘德（Philip）結婚十年一直恩愛。（IG：@hakkaphil）

在老公李乘德身邊胡杏兒秒變小女人。（IG：@hakkaphil）

曾有「港姐殺手」之稱李乘德於今年3月份迎來他的52歲生日，有傳媒影到他撇下妻兒，出席朋友為他舉派的酒吧生日派對。場內有不少性感辣妹，李乘德兩杯落肚心情亢奮，與美女貼身玩自拍，又肉緊地攬抱兼咀面，細聲講大聲笑。不過他再忘形都未有下場，玩至半夜半醉下盡興歸家交人。

胡杏兒與李乘德婚後誕下三子李奕霆（Brendan）、李奕霖（Ryan）及李奕宏（Liam）。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒與老公李乘德（Philip）結婚十年一直恩愛。（IG：@hakkaphil）

有關報道出街一日後，今早李乘德終在他的IG出po以英文留言回應事件，全文內容如下：

「Just woke up to a beautiful sunny day! Hug all your family, friends and colleagues! Long sincere hugs. BOTH Men AND women, boyfriends AND girlfriends! Husbands AND wives! Just like I did for my birthday in a lounge bar because that’s where many people have birthday drinks with a few of their close family, friends and colleagues. And I would do it all over again, because anyone who knows me well also knows I'm a big hugger 😊 ❤️

Oh, but hold on. Why am I writing this?

I don't know. Maybe it would be great to see everyone get a hug today! Maybe even unkind people who may need it the most.

Have a lovely day all of you lovely people!」

其內容的中文意思就是：「剛睡醒就看到了美麗的陽光明媚的一天！擁抱你所有的家人、朋友和同事！長久真誠的擁抱。男人和女人，男朋友和女朋友！丈夫和妻子！就像我在酒廊酒吧過生日一樣，因為很多人都在那裡與一些親密的家人、朋友和同事一起喝生日飲料。我會重來一次，因為任何熟悉我的人都知道我是一個擁抱者😊❤️

哦，但是等一下。我為什麼要寫這篇？

我不知道。也許今天看到每個人都得到擁抱真是太棒了！甚至可能是最需要它的不友善的人。

祝你們所有可愛的人有個愉快的一天！」