視帝鬧市街邊食店被偶遇獲讚人超好又有型　曾患脂肪肝靠一招擊退

現年56歲的視帝馬德鐘向來Keep得極好，高大有型又靚仔的他可說是圈中的不老男神，近年茹素後狀態更是愈來愈Fit。他不時會於社交網分享生活日常，又會與26歲的仔仔馬在驤一起拍片放上社交網。不過他看來比仔仔更有型靚仔，完全是搶晒仔仔鏡。網民還來拿他們父子倆的顏值作比較，總是一面倒激讚馬德鐘看來比馬在驤更後生和更靚仔。

馬德鐘成功挑戰俯臥撐。(抖音截圖)

馬德鐘與仔仔馬在驤一齊拍片。(抖音截圖)

馬德鐘與老婆公開放閃。(抖音)

今日有網民於社交網分享了在銅鑼灣鬧市偶遇馬德鐘的合照，以「香港HK隱藏福利」為標題，留言寫道：「這是和馬神的第二次相遇✌️12月華仔演唱會厚著臉皮追上去後要了合影（人超好超帥又有型）今天和朋友在銅鑼灣吃牛雜轉頭過去就看到他站在我身後😂激動到不行 運氣爆棚的我 要知道他的每部劇我都沒有錯過是妥妥的TVB迷」。相中可見馬德鐘身穿藍色衛衣白色長褲戴上Cap帽，打扮得相當年輕又casual，怎麼看也不似他的真實年紀。

網民分享在銅鑼灣偶遇馬德鐘合照。(小紅書)

狀態Fit爆的馬德鐘原來身體健康一度響起警號，他去年曾自爆曾體檢驗出有脂肪肝，幸好之後專注調養身體吃素，脂肪肝問題就消失。馬德鐘當時表示：「其實我自己六年前有脂肪肝，因此我就好注重自己嘅身體，我就改咗食素，我一向唔食煙唔飲酒，所以係好快嘅時間已經冇咗脂肪肝。（食素後身體好好多？）好返好多，不論身體各方面指數、精神狀況，各方面都好好。」

馬德鐘當年憑《跳躍生命線》奪得視帝殊榮。（TVB）