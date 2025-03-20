𡃁模始祖被捕獲寵愛舉動獲激讚　貼身裝曬傲人曲線身形：人間芭比

現年36歲的Angelababy（楊穎），在2000年後期推出寫真集，憑混血美貌及日系造型爆紅，與文詠珊（Janice Man）齊齊被封為「𡃁模始祖」。早年她轉戰內地，事業一度如日中天，曾5度登上「富比士中國名人榜」。可惜近年無論事業和愛情上均經歷不少波折，2022年跟內地男星黃曉明離婚，其後又因觀看瘋馬騷（Crazy horse pairs），慘遭內娛全面「軟封殺」，演藝事業一度受挫，雖然去年初已經解禁，但她出現在幕前的次數明顯減少，僅偶爾出席商演活動。雖然如此，但Angelababy人氣不減，日前她在香港出席完活動獲大班粉絲接下班，寵粉舉動獲激讚，而其傲人身材更意外成焦點。

Angelababy曾推出寫真，憑混血美貌及日系造型爆紅。（資料圖片）

如今仍然是不少人心中的女神。（楊穎工作室）

Angelababy依然少女味十足。（楊穎工作室）

黃曉明與Angelababy在2022年宣布離婚。（視覺中國）

近日，Angelababy在香港出席活動後，獲大批粉絲接下班，有粉絲將片段分享到社交平台，並寫道：「baby下班和粉絲」。片中，Angelababy換回一身便服，上身穿著一件超貼身衫，完美展現纖細腰肢與豐滿上圍，下身則配搭白色高腰貼身褲，大騷修長美腿，狀態極佳。

Angelababy日前在香港出席完活動，獲大班粉絲接下班。（小紅書截圖）

身材意外成焦點。（小紅書截圖）

Angelababy一一滿足粉絲要求。（小紅書截圖）

此外，片中還拍下了Angelababy寵粉一面，粉絲向她表達愛意，Angelababy用溫柔聲線回答：「我也愛你們喲。」而對於簽名、畀心心等要求，她都來者不拒，一一滿足大家，且全程露出親切笑容，邊簽邊與粉絲聊天，毫無明星架子，有粉絲說特意從內地來港只為見她一面，Angelababy聽後立刻暖心叮囑對方要注意旅程安全，另外還有粉絲說為了她特地來香港讀書，Angelababy聞言露出一臉難以置信，但還是逗得她非常開心。

有粉絲說為了她特地來香港讀書，Angelababy聞言露出一臉難以置信。（小紅書截圖）

但還是逗得她非常開心。（小紅書截圖）

有求必應！（小紅書截圖）

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影片曝光後，獲得網民過9000的點讚，網民羨慕現場粉絲可以與女神近距離接觸，又紛紛留言大讚：「她真的是對粉絲巨有耐心的一個明星，所以有認識她的人都對她有極好的評價」、「從來沒看過別人黑她性格」、「線下看過baby的都知道她真的對粉絲態度很好」、「她真的特別特別好」、「她真的好溫柔 刷到她線下的影片就從沒看過她對粉絲或路人黑臉的」、「她好像從來沒有黑過臉 都是笑盈盈的」、「身材真好，瘦有胸，羨慕了」、「身材好好」、「人間芭比」。可見Angelababy的依舊穩坐大家心中的女神寶座。

Angelababy皮膚白裡透紅。（楊穎工作室）

Angelababy多年高顏值。（楊穎微博圖片）

Angelababy（楊穎）少女味十足。（楊穎工作室）

Angelababy（IG@angelababyct）

Angelababy（IG@angelababyct）

Angelababy（IG@angelababyct）