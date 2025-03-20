前TVB女星出席政協會議氣場十足　轉戰商界愈見富貴擁百萬Hermès

現年45歲的前TVB「御用丫鬟」李焯寧畢業於TVB第14期藝員訓練班，同期同學有馬國明、吳卓羲等，但她從演而來大多飾演閒角，演藝事業發展未如理想。近年李焯寧轉行從商，2021年更投身政界，獲委任為廣西壯族自治區南寧市政協。日前李焯寧出席會議，她更感觸發文：「一眨眼從2019特邀嘉賓到2021換屆已經7年了，每年回來履職都看到學到認識到不同的人和事。港澳委員以及海外特邀嘉賓，我們的作用是以國際化觀點提議進言，以客觀角度參政議政，而且每年回來都看到我們的意見是切實跟進落實。進步是肯定的，創新是必須的，在這個新時代有國家做堅實後盾，願南寧抓住機會，創新求變，越來越好！熱烈慶祝中華人民共和國第十二屆南寧市委員會第五次會議勝利閉幕🎉」

李焯寧有「御用丫鬟」之稱。（IG@karenleecheukling）

李焯寧有「御用丫鬟」之稱。（影片截圖）

前TVB「御用丫鬟」李焯寧。（影片截圖）

李焯寧（IG@karenleecheukling）

李焯寧（IG@karenleecheukling）

Keep得好！（IG@karenleecheukling）

李焯寧近年投身政界，獲委任為廣西壯族自治區南寧市政協。（IG@karenleecheukling）

出席會議。（IG@karenleecheukling）

出席會議。（IG@karenleecheukling）

出席會議。（IG@karenleecheukling）

日前李焯寧出席會議，她更感觸發文。（IG@karenleecheukling）

近年參演《家族榮耀》。（影片截圖）

曾在內地古裝劇《九流霸主》中飾演「德妃」一角。（劇照）

李焯寧在2012年約滿TVB後離巢，曾簽約HKTV拍劇，又拍過電影，其後進軍內地發展。除了演藝事業之外，李焯寧在2017年成立市場策劃公司，轉戰商界的她亦愈來愈富貴，不時出入馬場、私人會所、高級餐廳等等，又不時大曬Hermès手袋，包括Birkin、Mini Kelly、 Constance等，估計總值過百萬！

轉戰商界的李焯寧愈來愈富貴，不時出入馬場。（IG@karenleecheukling）

坐遊艇出海。（IG@karenleecheukling）

坐遊艇出海。（IG@karenleecheukling）

坐遊艇出海。（IG@karenleecheukling）

坐遊艇出海。（IG@karenleecheukling）

愈來愈富貴。（IG@karenleecheukling）

不時大曬Hermès手袋。（IG@karenleecheukling）

Hermès Birkin。（IG@karenleecheukling）

Hermès Birkin。（IG@karenleecheukling）

非常富貴！（IG@karenleecheukling）

Hermès Mini Kelly。（影片截圖）

綠色Mini Kelly，炒價近20萬。（影片截圖）

貴婦！（IG@karenleecheukling）

闊太look。（IG@karenleecheukling）

擁多個Hermès手袋！（IG@karenleecheukling）