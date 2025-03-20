62歲影后拍《浪姐6》奇特造型超驚嚇惹熱議 網民：禁止虐待老人

現年62歲的葉童曾憑《表錯七日情》和《婚姻勿語》兩度摘下金像獎影后殊榮，她與老公陳國熹1988年結婚至今30多年，一直恩愛如初。葉童近年主力在內地發展，日前開始錄製內地選秀綜藝《乘風破浪的姐姐》第6季，節目雖還未播出，但已有不少粉絲捕獲眾人拍攝身影。日前就有網民偶遇葉童前往錄製節目，並將片段分享到社交平台，造型疑似得罪造型師，更被指虐待老人。

葉童近年在內地人氣急升。（小紅書）

葉童雖然一頭銀髮，但氣質依然出眾。（小紅書）

日前有網民偶遇葉童前往錄製《浪姐6》，將片段分享到小紅書，並留言寫道：「浪姐6葉童上班，葉童老師今天的髮型好帥」。片中可見，葉童穿上黑白格紋襯衫及黑色羽絨外套，頭上梳了目測約有7吋高的灰白髮型，造型非常奇特。她邊行邊跟現場粉絲揮手打招呼，大批粉絲圍著葉童熱情地舉機拍攝，場面墟冚。不過見慣大場面的葉童就親切地跟粉絲打招呼，非常親民，在多名保安保護下順利離開。

日前有網民偶遇葉童前往錄製《浪姐6》。（小紅書）

造型好奇特。（小紅書）

造型好奇特。（小紅書）

造型有啲驚嚇。（小紅書）

有大批網民看到片段後，都注意到葉童的新髮型，更搞笑指：「我還以為風太大」、「我還以為在COS哪吒的頭髮呢」、「造型師想幹嘛？」、「禁止虐待老人」。亦有不少網民認為髮型是在致敬梅艷芳生前演唱會的造型：「乍一看像梅艷芳」、「怎麼看著是模仿梅姐髮型的那次差不多」、「梅艷芳02年極夢幻的髮型」、「她不會要模仿梅艷芳妝容吧？2002演唱會那場，超帥的」。