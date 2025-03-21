奪命提示｜鋸腳狂魔捉走小背心劉佩玥　在胸前做呢個行為極變態

TVB新劇《奪命提示》由陳山聰、張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍及林子善等人主演，昨晚（20日）已經播到第四集，每集除了有精彩的打戲外，更有感動人心的喊戲。

《奪命提示》每集除了有精彩的打戲外。(節目截圖)

《奪命提示》每集更有感動人心的喊戲。(節目截圖)

黃子恆原來就是第一件案件的big boss「鋸腳狂魔」，他偽裝醫護人員一次過綁走劉佩玥及劉穎鏇，打算逐一把雙腿鋸下來。穿着貼身小背心的劉佩玥被黃子恆綁起來，他先拉着劉佩玥的頭髮，然後蹲下來把頭哄到劉佩玥的胸前「用力嗦」，然後一直嗦到臉旁，再說出一句：「極品梗係要慢慢享受㗎嘛！」完美地把「變態佬」一角發揮得淋漓盡致。

穿著貼身小背心的劉佩玥被黃子恆綁起來。(節目截圖)

黃子恆先是拉著劉佩玥的頭髮，然後蹲下把頭哄到劉佩玥的胸前「用力嗦」。(節目截圖)

黃子恆先是拉著劉佩玥的頭髮，然後蹲下把頭哄到劉佩玥的胸前「用力嗦」。(節目截圖)

黃子恆先是拉著劉佩玥的頭髮，然後蹲下把頭哄到劉佩玥的胸前「用力嗦」。(節目截圖)

黃子恆先是拉著劉佩玥的頭髮，然後蹲下把頭哄到劉佩玥的胸前「用力嗦」。(節目截圖)

劉佩玥為了刺激黃子恆，對他表示：「所有受害人身上並冇發現有性侵的痕跡，即係你冇搞過佢哋！「因為你係一個性無能！」黃子恆聽完失控地怒吼：「我唔係性無能！」難怪他只把頭哄到劉佩玥的胸前嗅了一下，並沒有進一步行動。

劉佩玥為了刺激黃子恆仲話佢係性無能。(節目截圖)

黃子恆聽完失控地怒吼。(節目截圖)

劉佩玥其實想刺激佢。(節目截圖)

殺人魔黃子恆最後與陳山聰及張振朗展開激烈戰鬥，最後二人合力把黃子恆殺死，而劇中連環殺人案就告一段落。但陳山聰、劉佩玥及林子善三人分別再次收到人工智能Julie傳送的提示，發現兒童院「童夢之家」的小朋友表現異常，繼而展開調查，開啟第二件案件，今集心理學家郭柏妍與丁子朗亦陸續出場。

殺人魔黃子恆最後與陳山聰及張振朗展開激烈戰鬥，最後二人合力把黃子恆殺死。(節目截圖)

殺人魔黃子恆最後與陳山聰及張振朗展開激烈戰鬥，最後二人合力把黃子恆殺死。(節目截圖)

陳山聰、劉佩玥及林子善三人分別再次收到人工智能Julie傳送的提示。(節目截圖)

今集心理學家郭柏妍與丁子朗亦陸續出場。(節目截圖)