天后鄭秀文於2013年與許志安結婚,兩人膝下無子女活得自在,雖然曾遇風波,但兩人仍能維繫深厚感情,恩愛如初。日前鄭秀文和許志安一同為前星級形象指導崔乘飛(Faye Tsui)慶生,即將於5月在澳門舉行演唱會的鄭秀文容光煥發凍齡力驚人,不過許志安雙眼卻下垂無神,驚現老態。

鄭秀文去年紅館演唱會罕有與老公許志安世紀合唱。(資料圖片)

許志安擔任鄭秀文演唱會嘉賓世紀合唱。(資料圖片)

前星級形象指導崔乘飛(Faye Tsui)日前獲好友鄭秀文及許志安慶祝生日,並在IG分享照片,留言寫道:「Grateful for the simple joys on my birthday, surrounded by my favorite people」(在生日被最愛的朋友包圍,為簡單的歡樂而感恩)。

前星級形象指導崔乘飛(Faye Tsui)日前生日。(IG圖片)

鄭秀文狀態極佳。(IG圖片)

不過許志安似乎開始現老態。(IG圖片)

在合照可見,鄭秀文戴上頭巾,貼身黑色上衣外配灰色西裝,配搭簡潔時尚,加上皮膚緊緻,臉上毫無皺紋,並為演唱會操出最佳狀態,凍齡力驚人。許志安就穿上白色恤衫及暗花西裝外套,不過體型似乎比起去年擔任鄭秀文演唱會嘉賓時略嫌擁腫,面容亦欠生氣,與太太狀態相差甚遠。另外,許志安的雙眼及眼袋有下垂迹象,法令紋亦頗深,已隱約顯現出老態。