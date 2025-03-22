《愛‧回家》再一員離巢TVB　曾與港姐冠軍拍拖：去充滿問號嘅環境

TVB王牌處境劇《愛‧回家》經常有角色出出入入，近月更有不少藝人相繼離巢，劇中飾演島大學生「書蟲」，現年33歲的林浩文，日前在IG發文宣布正式離巢。



林浩文以《愛．回家之開心速遞》「書蟲」一角最為人熟悉。

林浩文以《愛．回家之開心速遞》「書蟲」一角最為人熟悉。

林浩文以《愛．回家之開心速遞》「書蟲」一角最為人熟悉。

林浩文2013年加入TVB至今，最為人所熟識的是《愛‧回家》書蟲一角。（IG：@omanlhm）

繼姜麗文、余思霆，陳婉衡、甄采浠、黃一鳴、何遠東、吳嘉儀、李佳芯、游莨維、江嘉敏和譚嘉儀後，33歲的林浩文亦宣布離巢TVB。舞蹈員出身的林浩文，曾為郭富城演唱會伴舞。2017年入讀第29期無綫電視藝員訓練班，2021年參加《盛·舞者》，翌年獲曾志偉支持與另外4位訓練班出身的藝人開拍節目《七線人棄王》，多年來以以《愛．回家之開心速遞》「書蟲」一角最為人熟悉，又曾與2014年港姐冠軍兼「最上鏡小姐」邵珮詩拍拖6年，最後和平分手。

林浩文與邵珮詩低調拍拖６年，曾結伴出席婚禮。

林浩文與邵珮詩低調拍拖６年，二人曾在節目《大玩特玩》同場。不過當時林浩文仲喺新人一名，在節目中負責做佈景人。

林浩文曾在2023年被網民發現兼職做的士司機，他在IG貼出多張在TVB工作的照片留言：「不知不覺又已經過左7年半了，呢7年半亦有好多貴人幫助同比機會呢位小朋友，而呢位小朋友亦衷心感激曾經幫助過佢嘅人，雖然佢好少掛係口邊，但佢默默記住曾經幫過佢嘅人。命運又一次要佢轉變啦！去一個充滿❓嘅環境，佢唔知將來會好會壞…但經歷過嘅所有野都會放在心中，佢好希望有機會再同大家係一個更好嘅時光再相遇。再見TVB，再見我嘅貴人們，我哋江湖見👋🏼」

林浩文舞蹈員出身。（IG：@omanlhm）

林浩文舞蹈員出身。（IG：@omanlhm）

林浩文舞蹈員出身。（IG：@omanlhm）

林浩文發文回顧在TVB的點滴。（IG：@omanlhm）

林浩文發文回顧在TVB的點滴。（IG：@omanlhm）

林浩文發文回顧在TVB的點滴。（IG：@omanlhm）

林浩文發文回顧在TVB的點滴。（IG：@omanlhm）

林浩文發文回顧在TVB的點滴。（IG：@omanlhm）

林浩文宣布離巢。（IG：@omanlhm）