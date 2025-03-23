58歲「現代韋小寶」被爆最窮時身家得一億　留學獲母送5千呎大宅

鄧兆尊出名艷福無邊，有三位紅顏知己，另亦是圈中有名的隱形富豪。爸爸為已故粵劇名伶新馬師曾的他，雖然是已知的「有錢人」，但其身家至今都是一個謎。有指鄧兆尊為安置三位紅顏知己，分別在灣仔租住或擁有三個物業，除了正印Carmen與他同住永祥大廈，二奶三奶就分別住灣仔菲林明道同駱克道舊樓，亦有報道指他擁有15億資產。

鄧兆尊說：「有個化妝同我講『你唔好同呢個女仔一齊，佢發展有啲唔係幾好呀，好似好剋想追佢嘅人。』」指追得到手的人又唔見車、事業又一落千丈，老公更坐監。（YouTube@娛樂好好玩）

拍《皆大歡喜》時鄧兆尊爆晒Show，月入閒閒地四、五萬。（劇照）

早年2013年的《超級無敵獎門人 終極篇》中，登上節目做嘉賓的鄧兆尊就曾被爆「最窮的時期」身家只有一億元？認真誇張！

「獎門人」曾志偉在節目中就問到鄧兆尊：「估唔到『祥哥』你都捱過窮。」鄧兆尊：「有......」坐在旁邊的陳彥行就帶嘲諷的意味，問：「你最窮嘅時候戶口得一億呀？」「獎老」林曉峰說：「你啲問題都幾尖銳喎。」陳彥行續說：「陳X聰話佢最窮嗰時搵得一億呀嘛。」鄧兆尊回答：「我冇佢咁靚仔呀嘛。」

曾志偉問嘉賓們捱窮的經歷。（《超級無敵獎門人 終極篇》截圖）

陳彥行就帶嘲諷的意味，問：「你最窮嘅時候戶口得一億呀？」（《超級無敵獎門人 終極篇》截圖）

鄧兆尊欲言又止。（《超級無敵獎門人 終極篇》截圖）

鄧兆尊分享年青時在加拿大留學的經歷。（《超級無敵獎門人 終極篇》截圖）

曾志偉又問道：「咁你最窮嗰時係點？」鄧兆尊回答：「去讀書嗰陣時（喺加拿大），因為開頭要喺親戚度寄住，升咗大學就自己搬出嚟住。但係同屋企人講話，咁啲使費係比香港高，佢唔信你。最後我哋用每一個月佢寄嚟嘅錢，租咗一間房，之後做送餐，買咗架車。」

鄧兆尊表示，當年母親見到他的「窮樣」時受到好大震撼。（《超級無敵獎門人 終極篇》截圖）

後來祥嫂到加拿大探望鄧兆尊時，就出現了這個情況。「一見到我，就『呢架咩嚟？！』嗰時係一九七幾年，揸揸吓車會突然間有舊嘢跌出嚟，等一陣執返佢先。再睇埋間房，佢就對住我喊，間房係冇家俬，淨係得一張床褥同一個雪櫃。佢問我：『你住咗幾耐？』我答：『咪一開始到而家。』佢就大喊，之後我就多咗間5,000呎大屋啦。」

最後鄧兆尊獲送5,000呎大屋。（《超級無敵獎門人 終極篇》截圖）