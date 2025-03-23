TVB前新人王婚後慳住使　搭巴士領$68.5津貼更因一事獲讚熱心市民

吳業坤（坤哥）初出道時是新人王，橫掃多個平台的新人獎項，出道一年即於紅館舉辦首個個人演唱會，不過後來發展漸催平穩，但亦有繼續出歌和拍劇。而他在幾年前獨自往日本Working holiday，同時結識了日籍太太濱口愛子、並愛上空手道，前年結婚後整個人都變得顧家，生活上亦意想不到地貼地和慳家。

吳業坤（坤哥）初出道時是新人王，橫掃多個平台的新人獎項。（IG@kwangorrrr）

吳業坤一炮而紅後稍為靜了下來，但仍有拍劇、出歌，去年亦再度開騷。（IG@kwangorrrr）

吳業坤在日本Working holiday接觸到空手道後便愛上了，積極參加各種比賽。（IG@kwangorrrr）

近日吳業坤又參加全國運動會的空手道香港特區運動員代表甄選賽。（IG@kwangorrrr）（IG@kwangorrrr）

而他在日本亦認識了太太濱口愛子，成家立室後變得慳家。（IG@kwangorrrr）

坤哥日前在社交平台上貼出一張領取公共交通費用補貼的照片，可見他正在港鐵站內的補貼領取站領取公共交通費用補貼，上面顯示補貼金額為68.5元港幣，餘額則為186.7元港幣。他留言：「有時無聊走去do下，又會有錢拎，究竟個機制係點」。有人認真向坤哥解釋要如何才會得到補貼，又教他如何計算自己所得的補貼金額等等，當中有人留言指坤哥「離地」，這麼簡單都不知道；但其實更多人覺得坤哥貼地，想不到他會搭巴地、地鐵等等。

吳業坤近日發文，顯示他獲得$68.5交通津貼，他上網問大家究竟這個津貼機制如何運作。（Threads@kwangorrrr）

他亦有貼出自己在巴士站等車的照片，以及另一張在巴士上撿獲失物耳機的照片，他說自己3點23分乘搭往紅磡方向的260X，於上層右排後位置執到，希望尋回失主，還說：「畀咗車長，自行認領。」證明真是巴士常客，難怪網民讚他「熱心市民吳先生」。

吳業坤又自爆經常搭巴士。（Threads@kwangorrrr）

吳業坤翌日再貼出一張在巴士撿獲耳機的照片，希望尋回失主，路不拾遺的行為獲網民讚「熱心市民」、「好人好事」。（Threads@kwangorrrr）