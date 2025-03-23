黃翠如於蕭正楠生日宣布B仔出世 貼一家三口相：謝謝您選擇了我們

今日（23日）是蕭正楠生日，日前被劉江爆「已生B幾日」的黃翠如，在IG宣布她與蕭正楠的兒子已出世！她貼出執走佬袋去生B的過程，期間在產房更感動到眼濕濕。BB出世前，黃翠如問老公，BB出世後會否認得二人，蕭正楠搞笑說，自己已準備用箱頭筆在B仔額頭寫定個「蕭」字。她感觸寫道：「謝謝您選擇了我們。」更透露兩夫妻對BB出世都感覺很不真實，「我們不停的互相問對方，是夢還是真實，原來抓緊幸福的感覺是這樣。」

黃翠如貼出BB的小手。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如貼出一家三口的合照。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如在產房感動到眼濕濕。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如表示：「原來抓緊幸福的感覺是這樣。」（IG@wongtsuiyu）

黃翠如在老公蕭正楠正日生日宣布B仔出世的喜訊。（IG@wongtsuiyu）

全文如下：



親愛的小兒子，



謝謝您選擇了我們。



這幾天，你的爸爸奇蹟地嘗試領禱，感恩每天的恩賜，感恩你這份彩虹的禮物。



我們不停的互相問對方，是夢還是真實，原來抓緊幸福的感覺是這樣。



很感恩，香港港安醫院—荃灣，這裏成為了我們美好的彩虹之地。



很感恩，婦產科何嘉慧醫生，每一次產檢，你都給我們莫大的信心和鼓勵，謝謝你把我們的兒子帶來了這個世界。



很感恩，麻醉科陳俊輝醫生，在我生產時，你為我溫柔地抹眼淚。



很感恩，兒科楊萬鋒醫生，你每天都走來告訴我們，這個小人兒一天比一天重。



特別，很感恩，婦產科病房及門診醫護人員，你們成為BB的奶媽，也成為我們的老師，讓我們在這裏每天都感受到愛。



我們的小兒子，



靜靜告訴你，今天是爸爸的生日，



帶着你回家，爸爸說，生日願望成真了。

