花花公子曾戀百億女富豪遭棒打鴛鴦　婚後修心養性手臂紋愛女名字

57歲的楊其龍（Gilbert）是英皇娛樂老闆楊受成的長子，亦是中環著名夜店dragon-i的老闆。楊其龍向來形象花花公子，女友轉不停，但自從2015年他與捷克籍女友Martina結婚後變得修心養性，二人育有一子一女，日前楊其龍更在左手手臂紋上女兒英文名字簡寫，盡顯父愛。

楊其龍曾自封「Bad Boy」。（IG@gilbert.yeung）

楊其龍係夜店老闆，年輕時女友轉不停。（IG@gilbert.yeung）

楊其龍與捷克籍女友誕女後結婚。（IG@alisonchan.elazar）

楊其龍在IG分享與女兒的合照及紋身的過程，以英文寫道：「剛剛我女兒的首字母I.T.Y .(Iliana Tiger Yeung) 本週上墨了! 🦁💖 迫不及待地想在我身上到處都有她的名字。 為創造了這部令人驚嘆的作品，大聲吶喊一聲! 🙌✨」轉眼間，楊其龍的女兒Iliana今年已經11歲，混血兒的五官特別標緻，擁有一頭金色長秀髮，天生就是美人胚子。

楊其龍混血女兒已經11歲。（IG@gilbert.yeung）

楊其龍為女兒紋身上手臂。（IG@gilbert.yeung）

將女兒嘅首字母I.T.Y .(Iliana Tiger Yeung)紋上手臂。 （IG@gilbert.yeung）

楊其龍曾自封「Bad Boy」，最為人知是他與賭王何鴻燊女兒何超瓊（Pansy）的一段戀情。何超瓊跟香港豪門許愛周家族的許晉亨於91年結婚，到99年就傳出楊其龍介入二人的婚姻，2002年何超瓊參加楊其龍家姐在布吉的婚禮，何超瓊與楊其龍在婚禮上拖手擁抱熱舞，當時賭王爸爸何鴻燊高調表態，直指這位曾因藏毒被罰款的世姪「質地唔好」，何超瓊與他一起便斷絕父女關係，二人最終無奈分手。何鴻燊離世後，何超瓊接管家業，根據美國財經雜誌《福布斯》公布的2024年全球億萬富豪榜，何超瓊身家達37億美元（約288億港元）排22位。

何超瓊曾是香港女首富。（梁碧玲攝）

許晉亨與何超瓊離婚後，於2008年與李嘉欣結婚。（微博圖片／李嘉欣Michele）

何鴻燊曾批楊其龍「質地唔好」。（視覺中國）

何猷龍旗下黑桃資本去年與楊其龍簽MOU，合作發展高端休閒項目。

楊其龍與何超瓊弟弟何猷龍亦有見面。（IG@gilbert.yeung）