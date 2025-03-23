何伯何太「尋親」被阻　精彩長文圖取回450萬：無意取代你們母親

日前何伯何太被發現到仔女居住的屋邨「尋親」，但就被大樓管理員保安阻截入內，有網民估計是因為他們不是居民身分而被阻撓。後續，有關Facebook專頁「何伯何太關注組」除了放出一段現場短片外，網上亦流傳一封疑似何太寫給何家子女的公開信，也十分精彩。

何伯何太大鬧屋邨大廈管理處。（Facebook截圖）

何伯用新款電話，何太又着得好光鮮。（Facebook截圖）

何太隻鑽石戒指好大粒，如果係真的話。（Facebook截圖）

何伯何太大鬧屋邨大廈管理處。（Facebook截圖）

網民笑何伯何太：冇錢使？ 搵仔女屋邨樓下竟被保安阻止入內

信件行文暢順，而情理兼備，與何伯和何太在大眾眼中及網上的言行舉止頗為不同。信中開始就寫道，自知成為何伯妻子會讓何伯的仔女感到不適，但坦言會如以前所講一樣，一直陪住何伯，更表示自己雖然不是他們的親生母親，卻會視他們為己出：「我雖不是你們的親生母親，可我對你們父親的愛是真挈的，這份愛也延伸到了你們身上。」

何伯何太成為熱門網絡人物。（截圖）

何伯、何太因接受《東張西望》哭訴仔女攞走450萬而成為網絡紅人。（截圖）

之後，何太又講到不想因為她和何伯的愛情婚姻而破壞了何伯和子女的家庭感情。不過，話鋒一轉，何太又提及早前在《東張西望》中提及的450萬。「孩子們，關於那450萬，那是你們父親的財產。我知道現在由你們保管，但這是他辛苦積攅下來的心血；我希望你們能將其交還給我。這並非我貪圖錢財，而是這其中包含你們父親的意願和我們共同生活的回憶，它對我來說意義重大。」

最後，何太更動之以情，直言想與何伯的子女和解，放下彼此的隔閡和誤會，又指自己無意取代他們生母的地位，只希望與他們的父親，即何伯共同生活下去。

有網民貼出疑似何太寫給何伯仔女的信件。（網上圖片）