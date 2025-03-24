千禧男神曾為一角色秘密加操　45歲初現老態網民驚訝：也有白髮

現年45歲的謝霆鋒是千禧年代的零死角男神，同期的余文樂、陳冠希、吳彥祖及馮德倫近年已容貌大暴走，出現中年發福、白髮蒼蒼、皺紋滿臉等各種問題，反而霆鋒似乎保養得最好一位，在去年主演的電影《海關戰線》大騷鋼條身型及結實腹肌，非常吸睛。不過，謝霆鋒日前在小紅書分享一段影片，有網民卻驚覺霆鋒「也有白髮」。

初出道時的謝霆鋒靚仔到爆。（MV截圖）

如今魅力不減。(資料圖片)

相隔25年，謝霆鋒將於下月（4月）再次在港開演唱會，但仍未忘「Chef Lemon」的身份，日前在小紅書分享教煮香濃咖啡，但就被發現滿頭白髮！影片中見霆鋒穿上直間恤衫，All back髮型束起小辮子，頭頂配上同色調的藍色鏡片眼鏡當作頭飾，不過前額的白頭髮頗為明顯，兩側亦有疏落的一絲一絲白髮，連下巴鬍鬚位置都有，有網民留言：「也有白髮」。雖然霆鋒初現老狀，但顏值、魅力不減，身上更多了一份成熟男人味，但依然星味十足。

霆鋒入行近30年。(小紅書截圖)

兩側都有白頭髮。(小紅書截圖)

網民驚覺霆鋒：「也有白髮」。(小紅書截圖)

近10多年謝霆鋒醉心廚藝及專注電影事業。（《十二道鋒味》劇照）

謝霆鋒一向對自己要求高，去年上映的電影《海關戰線》，霆鋒早於電影開拍一年前已加操，表示：「始終主題有關紀律部隊，一定要以最佳狀態上陣！所以，我對自己的身體狀態落下最高要求，無論飲食、練拳、健身，我都是嚴謹了一點！」

謝霆鋒拍攝電影《海關戰線》時，大曬鋼條身材。（電影公司提供）

早於電影開拍一年前，霆鋒已逐步鍛練體魄，有計劃地將狀態操到最fit。（電影公司提供）

當然不少得自彈自唱。（小紅書）

有網民近距離拍下謝霆鋒。（小紅書）