奪命提示｜張振朗親解劉穎鏇脷苔之謎：我覺得我係罪魁禍首

TVB劇集《奪命提示》昨日（23日）於馬鞍山一商場舉行宣傳活動，劇中的主演陳山聰、張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍及林子善等人都有出席。張振朗與劉穎鏇於劇中飾演一對情侶，活動中二人不怕尷尬嘴對嘴互餵提子，令在場的粉絲都不禁為二人歡呼。

TVB劇集《奪命提示》於馬鞍山一商場舉行宣傳活動。(葉志明 攝)

張振朗與劉穎鏇接受《香港01》訪問時笑指互餵時沒有尷尬，劉穎鏇更指反而是看床戲回放時尷尬：「因為真係片裏面都睇到啦，有貓步啦，又真係我餵佢食提子嘅成段戲啦。咁嗰段反而我又聽到觀眾同步一齊睇嘅時候，又有啲聲音呢，令到我個心更加怕醜啊！」張振朗就表示二人都是豁出去地拍，幸好對手是劉穎鏇，因為已經拍了一段時間，對大家都非常放心，之後亦會陸續有不同的場面出現。

張振朗與劉穎鏇互餵提子。(葉志明 攝)

說到二人的床戲，張振朗表示拍攝前其實都有清場，雖然有清場但都有30多人在現場：「佢唔會真係全部堆曬度嘅，其實係得返幾個咁樣嘅啫，咁都係攝影師嗰啲，我覺得尷尬都唔會啊，專業㗎嘛！」劉穎鏇就指只要有比較性感點的場面，監製文偉鴻都會「清一清場」，盡量令在場的人少一點，減少尷尬的情況。

張振朗表示拍攝前其實都有清場，雖然有清場但都有30多人在現場。(葉志明 攝)

張振朗被問到與劉穎鏇拍攝比較親密的場面時，有否先向女朋友報備時，他笑指不需要：「大家都係專業嘅演員嚟㗎嘛！咁都好明白大家喺度做緊乜嘢嘅，我都係為咗個角色。（佢有冇睇？）我哋不如今日講返個劇先，我成家人都有睇嘅！」

張振朗笑指不需要向女朋友報備。(葉志明 攝)

至於早前在網民發現劉穎鏇的脷苔偏黃，以致大家都擔心她身體出現問題，是否腸胃出現問題，劉穎鏇未回答張振朗就急不及待表示其實他才是「罪魁禍首」！罪魁禍首張振朗即解釋是自己整天請大家吃糖：「我覺得呢我係罪魁禍首！即係呢隻糖係綠色嘅，我成日周圍請人嚟食，所以我覺得呢嗰單嘢係關我事嘅！」因為張振朗平時拍劇時都會隨身帶備幾包糖，在等候的時間來吃，而當時他就給了綠色的糖劉穎鏇吃，才令她的「脷苔偏黃」。

張振朗親解劉穎鏇脷苔之謎。(葉志明 攝)

劉穎鏇開心表示：「咁我就成日喺度食佢啲糖，跟住就我想講嘅係都好多謝觀眾咁留意我哋，咁細心咁細節嘅嘢。咁都非常多謝大家，同埋都多謝大家對我嘅健康嘅關心！」她澄清自己很健康，身體並沒有出現問題，只是吃了糖才「出事」。

劉穎鏇澄清自己很健康，身體並沒有出現問題，只是吃了糖才「出事」。(葉志明 攝)

而張振朗因為這件事，亦有在社交平台「護花」，他被問是否因為自己是罪魁禍首才這樣做時，他笑指：「我成日請人哋食糖！無錯！就係我！所以我先至要咁樣出嚟講。」