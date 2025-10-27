許紹雄老婆驚揭超猛料豪門背景　住千萬豪宅擁國家級祖業

「綠葉王」許紹雄（Benz雄）祖先為廣州四大鹽商之首的許拜庭，太公許應騤官居一品，是慈禧太后的重臣；叔公許崇智則是國民黨元老，孫中山心腹，與蔣介石等人創辦黃埔軍校，而最為人知的是其姑婆是中國近代作家魯迅夫人許廣平，換言之許紹雄為魯迅的侄孫。許紹雄爸爸開金鋪，許紹雄自小衣食無憂，以前因常揸Benz返電視城獲封「Benz雄」之稱。日前許紹雄一家三口到訪順德清暉園，驚揭太太背景原來都好猛料！

許紹雄女兒Charmaine生日，一家人慶祝。(Instagram圖片)

許紹雄與新加坡籍太太龍嬿而於1992年結婚，及後太太以49歲高齡誕下愛女許惠菁（Charmaine）。許紹雄早年定居新加坡生活，更豪擲2300萬元在當地置業購入4000呎豪宅，一家三口生活舒適感情融洽。許紹雄一家人近日參觀順德清暉園，他在社交網曬出合照，並透露清暉園原來是太太外家祖業，許紹雄發文稱：「第一次陪老婆參觀佢外家祖業清暉園」。許紹雄與女兒周圍打卡，一家三口又手持「鄉情永繫清暉永存」8個大字以表鄉情。

許紹雄一家人感情和睦公。（IG@benz_hui）

許紹雄接受《香港01》訪問，他指一家人只是回去參觀遊玩一日，「因為我外父之前住過喺嗰度，返去睇吓咋嘛！而家清暉園係政府㗎啦，不過個館長招呼我哋去參觀囉！」談到太太都是名門望族，許紹雄謙虛笑言：「都係咁啦，冇乜咁大不了啫！」

許紹雄（Benz雄）2018年決定退休並移居新加坡。（IG：@benz_hui）

據報道指，清暉園最早辟建於明朝天啟年間，清乾隆年間，由大良進士龍應時購入，並由龍氏後人修葺擴建成如今規模。清暉園更被譽為風水寶地，有兩位龍家子孫先後得中進士，有「一門三進士」的美譽。現時清暉園位列中國十大名園，是廣東四大名園之一，並屬於第七批全國重點文物保護單位，以及國家4A旅遊景區，曾接待過前國家領導人鄧小平。

許紹雄一家三口參觀太太祖業清暉園。（IG@benz_hui）

許紹雄一家三口參觀太太祖業清暉園。（IG@benz_hui）

