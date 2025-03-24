愛回家C位小花與勁敵姚焯菲自拍曬友好　兩人賣可愛激似失散姊妹

無綫王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》自開播以來，深受觀眾喜愛，劇中角色也不斷換血，為觀眾帶來新鮮感。而近年劇中的焦點人物一定非古佩玲（Kelly）莫屬。飾演「素素」一角的她與「風少」陳浚霆組成CP檔獲力捧，更在劇集主題曲MV中佔據C位，可見其受重視程度。不過最近聲夢小花姚焯菲（Chantel）加入劇組，隨即萬千寵愛在一身，外界難免將兩人視為「勁敵」，但古佩玲則以大方態度應對，更與姚焯菲展現友好關係。

古佩玲近年在《愛·回家之開心速遞》中飾演「素素」一角備受力捧。（IG圖片）

古佩玲與「風少」陳浚霆組成的CP獲力捧。（資料圖片/葉志明攝）

古佩玲自在《愛·回家之開心速遞》戲份加重後，雖然人氣急升，但也引來不少爭議，有觀眾批評其演技，又說她人緣欠佳，甚至傳出她單集片酬高居劇組之冠。對此，古佩玲一笑置之，專注於工作。最近，隨著姚焯菲加入劇組，外界難免將兩人作比較，不過古佩玲對對方的加入表示十分歡迎，更曾在訪問中大讚姚焯菲聰明又淡定，日前出席劇集宣傳活動時，兩人還黐到實，看上去感情不俗。

姚焯菲早前加入《愛回家》，隨即萬千寵愛在一身。（資料圖片/梁碧玲攝）

外界難免將二人比較。（資料圖片/葉志明 攝）

古佩玲日前與姚焯菲出席劇集宣傳活動時，黐到實，感情看上去不俗。（資料圖片/梁碧玲攝）

不僅如此，古佩玲近日更在社交平台上曬出與姚焯菲的自拍照，兩人如時下女孩子般拍照時加上心心特效，一起做出賣萌動作，可愛又靚女，同時展現出良好的互動關係。有趣的是，有網民發現兩人某些角度竟有幾分相似，更笑稱兩人猶如「失散姊妹」。

古佩玲近日在IG曬出與姚焯菲自拍。（IG@kellyyygu）

可愛又靚女。（IG@kellyyygu）

古佩玲加入《愛·回家之開心速遞》後，伴隨著她的是不少批評聲和質疑聲，古佩玲曾在《香港01》專訪中直言最初看到確實是會不開心，但也因此令她不斷反思怎樣能做得更加好，例如演技方面、妝容方面，怎樣可以去進步，最怕是家人因為她受到攻擊，不過家人在工作上卻非常鼓勵她。笑問即是說她「戲屎」都得，但說家人就一定不行？古佩玲直言：「話我戲屎都好唔開心架。我會即刻去看自己的表現，找出不好的地方去改。」至於容貌一直為網民熱議的話題，她表示：「我都有跟不同的化妝師合作，看哪個妝容最適合自己。我又不會困擾，每一個人不同的意見和批評我都會接受，我覺得這個是互相進步。（是純天然？）是！」

古佩玲否認獲珍姐特別寵愛。（資料圖片/葉志明攝）