前愛回家隱藏美女偶遇容祖兒成功集郵　豐滿身材搶焦留言寸偶像？

前《愛·回家之開心速遞》小花、劇中飾演威龍百貨女售貨員「Annie」的楊嘉欣，憑藉甜美樣貌和高䠷身材，素有「隱藏版美少女」之稱。楊嘉欣於2019年與圈外人Dickson結婚，翌年誕下一子後逐漸淡出幕前，由全職媽媽近年轉型成為KOL，活躍於社交平台。雖然不再頻繁出現在螢光幕前，但楊嘉欣依然保持著完美體態，不時在社交平台上分享靚相「派福利」，生活過得相當愜意。

楊嘉欣飾演的「Annie」是威龍百貨女裝部的員工，有「隱藏版美少女」之稱。（電視畫面）

楊嘉欣於2019年與圈外人Dickson結婚。（IG@cherryyeungian）

楊嘉欣婚後翌年誕下兒子。（IG@cherryyeungian）

升後急速瘦身，好像沒生過一樣。（IG@cherryyeungian）

近日，楊嘉欣在社交平台上激動分享了一張合照，原來是她偶遇偶像容祖兒！她以「終於可以和我最愛的女歌手合照！」為題貼文，興奮寫道：「大癲！雖然張相燈光真係幾衰，但係都要記錄一下，偶遇我最愛嘅女歌手，唔係講笑真係超級無敵鍾意！！！今日終於影到，多謝你冇請我食檸檬。」她更透露，自己「細細個」學會唱的第一首廣東歌就是容祖兒的歌，可見對偶像的喜愛之情。

楊嘉欣野生捕獲偶像容祖兒，非常激動。（小紅事圖片）

楊嘉欣分享見到偶像感受。（小紅書截圖）

容祖兒15年拒絕粉絲合照請求的片段，如今已成為經典網絡熱話。（視頻截圖）

不過一句「多謝你冇請我食檸檬」卻意外勾起網民的「集體回憶」。事緣2009年容祖兒被拍攝到一條拒絕粉絲合照請求的影片，當時容祖兒離開酒店準備登上座駕，期間有粉絲問：「Joey可唔可以影張合照啊？」容祖兒直接回應：「唔可以！」如今已成為經典網絡熱話。不過相信楊嘉欣這樣寫，都是寫者無心，看者有意，並非有意寸偶像。此外，網民除了羨慕她偶遇容祖兒外，又大讚身穿馬甲剪裁上衣的楊嘉欣，為人母企親後，身材更勝從前，服飾完美展現其纖細腰肢與豐滿上圍，非常吸睛。

楊嘉欣現時做KOL，身材比以前火辣。（IG@cherryyeungian）

不時派「福利圖」。（IG@cherryyeungian）

性感睡衣look。（IG@cherryyeungian）

fit到漏。（IG@cherryyeungian）

楊嘉欣出身自TVB第28期藝員訓練班，畢業後參演多部劇集，包括《愛·回家之開心速遞》、《白色強人》、《好日子》、《她她她的少女時代》、《街坊財爺》、《牛下女高音》及《機場特警》等作品。特別的是，楊嘉欣的屋企背景都「唔少嘢」，外公是「澳門猛人」，人稱「崩牙駒」的尹國駒，家族在海外投資酒店業，堪稱「酒店千金」。

楊嘉欣外公是「澳門猛人」，人稱「崩牙駒」的尹國駒。（IG@cherryyeungian）

楊嘉欣的爸爸好後生啊！（IG@cherryyeungian）

楊嘉欣2020年離開無綫。（IG@cherryyeungian）

社交平台有大量福利圖。（IG@cherryyeungian）

楊嘉欣於2020年離開無綫，她當時在社交平台發文：「原來我入行已四年多，你們還記得我嗎？這個即將滿五年的工作地方...轉眼就結束了...心裡始終有個疑問？真的嗎？嗯~真的結束了。還想著生完寶寶能再與大家見面...哈哈...感謝舊公司給予的演出機會，雖然我只是個小角色，離開了也不可惜，但確實是獨特的人生經歷，更認識了一群好朋友。疫情過後，大家別忘了我，I will be back！」此後她轉型成為KOL發展新事業。

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