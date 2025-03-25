胡定欣無國界醫生男友被醫科師弟爆真面目　竟稱女方襯唔起佢？

胡定欣早前宣布脫單，元宵節高調與圈外醫生男友放閃、公開滑雪合照，證明關係已到穩定階段。胡定欣單身多年，能攻陷視后芳心的陳健華（Akin）原來來頭不少，早前被爆善心爆棚，曾做無國界醫生。

胡定欣近月終有新戀情。（IG@nwuuu）

胡定欣趁着元宵佳節公開與男友的合照。（IG@nwuuu）

胡定欣拍拖後笑容變得更甜。（IG@nwuuu）

定欣剛承認拍拖時曾有傳男友是年輕醫美醫生，但其實陳健華（Akin）是一個外科醫生，畢業於香港中文大學內外全科及英國愛丁堡皇家外科醫學院。從2012年開始加入無國界醫生，除了疫情期間幾乎每年都出任務，曾到巴基斯坦、南蘇丹等地方進行救援工作，從前他在公立醫院工作，年假都用來出任務，放完年假就用無薪假，後來他轉為私人執業，時間彈性，離港時沒收入兼白交租依舊無悔。

胡定欣男友是外科醫生陳健華（Akin）。（官網照片）

胡定欣男友陳健華（Akin）曾多次到第三世界國家出任務。（無國界醫生）

胡定欣男友陳健華（Akin）曾多次到第三世界國家出任務。（無國界醫生）

不少人都祝福定欣找到筍盤男友，不過有一位姓王、自稱是陳醫生中大醫學院師弟的網民，就在社交平台爆陳健華私下一面。翻查其社交平台以及網上的註冊醫生資料，的確有位年資一樣、中文名跟他同名同姓的醫生。這位「學弟」把陳醫生敘述成NETFLIX韓劇《外科重症中心》中無所不能的主角白江赫（朱智勛飾）一樣，這位師弟說：「他除了能力非常強大外，那種犧牲精神異於常人，前前後後做過7次無國界醫生，做無國界醫生的每次任務時間：最短2月，最長2年，而工作地方不是我國的上海、日本的東京、美國的紐約，而是非洲的蘇丹、亞洲的敘利亞、美洲的海地這些意想不到的貧窮國度……」不過臨尾他補上一句：「我不知道胡定欣怎樣盛載這位醫學院師兄。」

陳醫生曾接受訪問，分享自己的救人經驗。（YouTube@無國界醫生 / Médecins Sans Frontières (MSF)）

陳醫生被醫科生師弟爆多次去「意想不到的貧窮國度」做無國界醫生，更指他「犧牲精神異於常人」。（無國界醫生）

這位自稱是胡定欣男友醫科師弟的網民，講完一大輪激讚陳醫生後，卻補上一句：「我不知道胡定欣怎樣盛載這位醫學院師兄。」指定欣襯不起他。（Threads）

雖然聽落有點難明，但他其實是明示胡定欣似乎襯不起這位陳醫生，有人更認為這位醫生與另一位藝人更襯。幸好留言欄就有很多網民撐胡定欣，斥發文者不懂尊重人。網民留言：「好無品同零尊。讀醫喎。就算你覺得人地女朋友襯唔起，好熟嘅朋友都唔需要咁樣judge人再同當事人講。何況你仲公開出post。想讚師兄唔駛拉人地戀情嚟講。你係當事人邊位？不如你又拎你另一半出嚟大家judge完公開踩吓好唔好？ 」、「人哋拍拖係人哋嘅事，外人唔駛明 」、「其實胡定欣經常都有義務幫慈善機構宣傳，仲去過埃塞俄比亞探訪當地項目。唔建議憑少少印象就judge人哋可唔可以『盛載』。」、「我原本仲以為你稱讚緊呢位師兄，睇到最後唔知道胡定欣點樣「盛載」就真係好唔get。我寧願相信你係想間接宣傳自己畢業於中大05 medic。」等等。

網民認為發文者非常無禮貌，表明上是大讚陳醫生，但批評胡定欣完全是多餘，即使是熟人也不會這樣對別人的另一半評頭品足。（Threads）

也有網民指出，近日胡定欣去完埃塞俄比亞探訪，與男友一樣有愛心。（資料圖片）

胡定欣更相當關注性暴力倖存者權益。（資料圖片）

此外，也有另一位曾在醫院跟陳醫生共事的護士，發文力挺陳醫生人品，她大讚：「作為醫院裡面既最最最低級職員- HCA，同佢共事左六七年，佢真係好有禮貌，無論對同輩後輩下屬醫生護士都好好。對病人好有heart。（每次拍住佢工作都會好高興）好少有既醫生🫶🏻如果每個醫生都可以好似佢咁就好。出於污泥而不染。」聽落陳醫生的確是位好男仔！其實拍拖最重要都是相處舒服，陳醫生選得胡定欣一定有原因，當事人開心就夠啦！

有位曾在醫院與陳醫生共事的護士，對他的人品讚口不絕，稱他是極少有的醫生和工作夥伴。（Threads）