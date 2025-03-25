33歲女歌手復出疑婚姻亮紅燈　工作後不返5千呎大宅直返娘家公屋

現年33歲的李蘊（Renee）當年以組合Cream成員身份出道，2007年組合解散後，李蘊作個人發展，2015年嫁內地金融才俊羅章冠後移居廣州，婚後三年抱兩，先後誕下一女一子，專心相夫教子。不過，今日有報道指李蘊婚姻亮起紅燈，去年突然宣布復出，可能是為未來鋪路。

李蘊2015年嫁內地金融才俊羅章冠後移居廣州，一家四口生活美滿。（Instagram/@renee0727）

李蘊2015年嫁內地金融才俊羅章冠，今突傳婚姻出問題。（Instagram/@renee0727）

過往李蘊經常在社交平台分享家庭樂，大騷所住的5000呎獨立屋，並與老公和子女四處旅遊，過幸福人妻生活，並與鄧紫棋及何超蓮成閨蜜。不過，李蘊去年突然宣布全面復出，表示子女已長大，重回娛樂圈後密密接工作，除出新歌、還參與綜藝、拍廣告、商演及做直播等。有指李蘊日前出席完活動後，與2位朋友一齊去吃火鍋，期間一臉愁容似有心事，飯後獨自乘的士返回觀塘娘家的公屋單位，而未有趕急返回內地的安樂窩與老公和仔女團聚。

李蘊突傳婚變，去年宣布全面復出。（Instagram/@renee0727）

有兩個小朋友身材依然Fit爆。（Instagram/@renee0727）

李蘊昨日（24日）在社交平台出Po，透露自己已飛到三藩市欣賞好姊妹鄧紫棋的演唱會，子女似乎未有同行，並意有所指寫道：「地球另一邊，到此一遊，開開眼界，無論在哪裏，總有最好的歌聲陪伴着，走過每一段路，So Proud of You，正能量滿滿！」強調自己有好友陪伴，充滿正能量。

李蘊最近拋低老公子女，飛到三藩市欣賞好姊妹鄧紫棋的演唱會。（Instagram/@renee0727）

李蘊稱聽住好姊妹歌聲正能量滿滿，似意有所指。（Instagram/@renee0727）

李蘊稱聽住好姊妹鄧紫棋歌聲正能量滿滿，似意有所指。（Instagram/@renee0727）

三位閨密。（Instagram/@renee0727）

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