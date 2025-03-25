鄧兆尊再講性生活 回家驚見女友着喱士睡衣色誘即閂門：以為撞鬼
超級富二代鄧兆尊有「現代韋小寶」之稱，他享盡齊人之福，擁有3位紅顏知己，包括「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，而且三女亦貼貼服服，不會爭寵。日前鄧兆尊就在李婉華的影片頻道大爆與3位紅顏知己「已無性生活」，同時亦表示自己平時不吃補品，因為「只有蠢嘅男人先補，補完都係益返個女人。」
李婉華問如果她們有需要時要怎麼辦，鄧兆尊就說：「冇呢啲嘢㗎喇！有需求咪入紙囉，申請等我儲定啲能量同你開始。」至於如何儲能量，鄧兆尊就笑指靠「踢波」，之後又坦言自己不喜歡年紀輕的女人：「大家依家個年紀或者大家識咗咁多年啦，已經30年了，唔係著重係某一方面㗎啦！我覺得18歲到30歲樓下嘅女人唔係唔靚，靚，但煩！」
而昨晚鄧兆尊亮相另一網台節目，與江美儀、吳家樂、謝遜搭檔主持，再被問起性生活，他又改口表示在李婉華節目只是講笑：「梗係啦，唔通話畀佢聽日日都有能量？出唔到街㗎喇！」吳家樂再追問他是否冇性生活，追求心靈滿足，他表示：「我追求心靈嘅滿足。」作為女性的江美儀卻指：「你三個女人，梗有啲嘢嘅！」兆尊竟說：「監獄裡嘅人每一日都諗咩呢？每一日都諗逃獄呀！點會仲諗監獄有咩食呀？」
江美儀再問，即使兆尊無需要，三位女伴可能都有需要，鄧兆尊則笑言：「有需要要講先得㗎嘛，你唔講我點知你有需要？」被問到女伴會如何表達，鄧兆尊說：「好易㗎啫，試過啦，無啦啦返屋企，開門，咦？點解着喱士睡衣瞓喺個廳度？我閂門就走喇，撞鬼呀！閂門走，已經好攰，拖住疲乏身軀返到嚟，望到，閂門，走喇！」幾位主持都拍手大笑，家樂則指兆尊投訴女方唔表達，但表達完他又閂門走，他於是解釋：「褪後啫，點都要開返道門，明唔明呀？我諗住睇錯啫，再開，哎呀，喺度呀？冇辦法啦，咁嚟囉，但第一樣搏自己睇錯先。」
江美儀問，若開門見到兩女攤喺度又要怎辦，兆尊答：「唔好傻，分開住㗎！梳化得一張，點攤兩個喺度？」美儀驚訝原來他有三間金屋分別藏三嬌，兆尊再表示：「好多人有一間屋，但有啲屋係唔話畀人聽，嗰啲私人屋唔話畀人聽。」美儀戲稱他可能隨便開一間屋都會中「Jackpot」，兆尊苦笑：「成日都中！我都想唔中！天氣凍就冇咁易中。」吳家樂就幫手打圓場，指兆尊原來不是沒有性生活，只是視乎三女有冇需求。