鄧兆尊再講性生活　回家驚見女友着喱士睡衣色誘即閂門：以為撞鬼

超級富二代鄧兆尊有「現代韋小寶」之稱，他享盡齊人之福，擁有3位紅顏知己，包括「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，而且三女亦貼貼服服，不會爭寵。日前鄧兆尊就在李婉華的影片頻道大爆與3位紅顏知己「已無性生活」，同時亦表示自己平時不吃補品，因為「只有蠢嘅男人先補，補完都係益返個女人。」

鄧兆尊的3位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，不過Claire位置已被陳小姐頂上。（微博圖片）

照目前睇，鄧兆尊的女友中，以陳小姐最得寵，因為兆尊曾帶她上節目受訪。（資料圖片）

李婉華問如果她們有需要時要怎麼辦，鄧兆尊就說：「冇呢啲嘢㗎喇！有需求咪入紙囉，申請等我儲定啲能量同你開始。」至於如何儲能量，鄧兆尊就笑指靠「踢波」，之後又坦言自己不喜歡年紀輕的女人：「大家依家個年紀或者大家識咗咁多年啦，已經30年了，唔係著重係某一方面㗎啦！我覺得18歲到30歲樓下嘅女人唔係唔靚，靚，但煩！」

鄧兆尊早前現身李婉華的頻道，被問到性生活，他竟說：「冇呢啲嘢㗎喇！有需求咪入紙囉，申請等我儲定啲能量同你開始。」（YouTube@李婉華 Anita Lee）

而昨晚鄧兆尊亮相另一網台節目，與江美儀、吳家樂、謝遜搭檔主持，再被問起性生活，他又改口表示在李婉華節目只是講笑：「梗係啦，唔通話畀佢聽日日都有能量？出唔到街㗎喇！」吳家樂再追問他是否冇性生活，追求心靈滿足，他表示：「我追求心靈嘅滿足。」作為女性的江美儀卻指：「你三個女人，梗有啲嘢嘅！」兆尊竟說：「監獄裡嘅人每一日都諗咩呢？每一日都諗逃獄呀！點會仲諗監獄有咩食呀？」

外界可能羨慕鄧兆尊艷福無邊，但當事人卻說：「監獄裡嘅人每一日都諗咩呢？每一日都諗逃獄呀！點會仲諗監獄有咩食呀？」（YouTube@娛樂好好玩）

江美儀再問，即使兆尊無需要，三位女伴可能都有需要，鄧兆尊則笑言：「有需要要講先得㗎嘛，你唔講我點知你有需要？」被問到女伴會如何表達，鄧兆尊說：「好易㗎啫，試過啦，無啦啦返屋企，開門，咦？點解着喱士睡衣瞓喺個廳度？我閂門就走喇，撞鬼呀！閂門走，已經好攰，拖住疲乏身軀返到嚟，望到，閂門，走喇！」幾位主持都拍手大笑，家樂則指兆尊投訴女方唔表達，但表達完他又閂門走，他於是解釋：「褪後啫，點都要開返道門，明唔明呀？我諗住睇錯啫，再開，哎呀，喺度呀？冇辦法啦，咁嚟囉，但第一樣搏自己睇錯先。」

鄧兆尊非常生動地講起自己一回家驚見女友著喱士睡衣躺在梳化上的情境，他說：「我閂門就走喇，撞鬼呀！」其餘幾位拍檔即大笑。（YouTube@娛樂好好玩）

兆尊嚇到閂門即走。（YouTube@娛樂好好玩）

江美儀問，若開門見到兩女攤喺度又要怎辦，兆尊答：「唔好傻，分開住㗎！梳化得一張，點攤兩個喺度？」美儀驚訝原來他有三間金屋分別藏三嬌，兆尊再表示：「好多人有一間屋，但有啲屋係唔話畀人聽，嗰啲私人屋唔話畀人聽。」美儀戲稱他可能隨便開一間屋都會中「Jackpot」，兆尊苦笑：「成日都中！我都想唔中！天氣凍就冇咁易中。」吳家樂就幫手打圓場，指兆尊原來不是沒有性生活，只是視乎三女有冇需求。