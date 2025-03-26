TVB小花與破產富二代分手無阻富貴生活　着近千元膠拖鞋騷巨廳

歌手王灝兒（JW）去年突然宣布已與拍拖超過6年的富二代破產男友葉韋彤（Tarzan）分手，一度被網民嘲諷有人只能共富貴，不能共患難。對於酸言酸語，JW一於懶理，除了演藝工作之外，又積極經營茶飲店，無阻富貴生活！日前，她就曬出自己的豪宅以及開箱數千元的拖鞋！

JW在飯廳開箱！（截圖）

買近千元拖鞋！（截圖）

JW分手後即以首置身份擲近千萬入市買樓，在渣甸山豪宅區置業。據悉，王灝兒於去年農曆新年前夕以港幣950萬元購入春暉道大坑台一個單位，進駐渣甸山豪宅區。該單位實用面積567平方呎，呎價16,755元，2房間隔。根據土地註冊處資料顯示，登記買家為王灝兒，以首置身份買樓，故只需支付32萬元印花稅。而她近月亦開始在豪宅拍片，她在影片中透露自己在去 complexcon 買了兩對由知名藝術家村上隆Takashi Murakami 創立的全新鞋履品牌「Ohana Hatake」的拖鞋，分別價值120美元（約932港幣）以及70美元（約544港幣）。影片可見，豪宅擁有超高樓底，除了在飯廳放了巨型畫做襯托外，客廳更大到深不見底！

騷拖鞋！（截圖）

巨型豪宅！（截圖）

巨廳好深！（截圖）

依然富貴！（截圖）

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