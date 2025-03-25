李蘊離婚丨曾惹家暴疑雲手現瘀青　激動澄清：我老公對我不知幾好

現年33歲、擁有不老童顏的前少女組合Cream成員李蘊（Renee）今日驚爆離婚！李蘊23歲便下嫁內地金融才俊羅章冠（David），先後誕下一女一子湊成「好」字；李蘊便淡出幕移居廣州住五千呎大屋，過闊太生活。直至前年，李蘊突然宣布復出幕前，今日受訪時直認已經離婚2年，但未有透露分開原因，指仍有法律上問題，對是否涉第三者不置可否。

李蘊於2015年與內地內地金融才俊David於倫敦秘密註冊結婚，今爆已離婚2年。（IG＠renee0727）

李蘊驚爆離婚。（IG＠renee0727）

一家四口此情不再。（IG＠renee0727）

育有一子一女。（IG＠renee0727）

多年的幸福婚姻中，李蘊曾鬧出家暴疑雲。2021年10月，李蘊突然上載一張與囡囡合照，看似眼泛淚光感觸留言：「窩心的女兒，有你安慰就是最好的心理治療，怎麼你每一句話都有洋葱？傻豬豬，我愛你。」其後上載一張抽血相透露入院接受身體檢查，豈料卻被網民指遭家暴！相中見李蘊正在抽血，手臂位瘀瘀黑黑，對於被網民懷疑遭家暴，李蘊嬲爆回應：「家暴，這是不可能的！我老公對我不知幾好，雖然平時唔講呢啲，因為家庭要低調，但唔好亂講！」

李蘊曾上載抽血相，被網民揣測遭家暴。（IG＠renee0727）

當時老公都係牀邊陪伴。（IG＠renee0727）

曾有腫瘤。（IG＠renee0727）

擁有童顏。（IG＠renee0727）

李蘊透露檢查結果，發現有脊椎腫瘤，最後要動手術將腫瘤切除，李蘊指要等化驗結果才知道「粒嘢」是甚麼，當時老公仍在牀邊陪伴，想不到事隔1年多二人便告離婚收場。而早於2023年，李蘊於IG晒生日照已經沒有前夫羅章冠的身影。

李蘊復出。（IG＠renee0727）

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李蘊廣州住5千呎豪宅：