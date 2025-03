余思敏與鄭中基傳婚變　曬近照疑憑歌寄意：Keep Moving Forward

鄭中基(Ronald)去年8月突然發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作,更指對方「工作及道德操守有問題」,其後他又發文自爆因情緒問題,完成手頭上所有工作後暫時休息,會在太太余思敏(Sammie)陪同下到美國參與戒酒療程。不過上個月鄭中基同余思敏被爆婚變,早前余思敏45歲生日,鄭中基未見蹤影,兩人的IG更互相Unfollow,令婚變傳聞甚囂塵上,但雙方一直未有回應。今日(25日)余思敏在IG限時動態曬出自拍照,並以Tunes of The Future的歌曲《Keep Moving Forward》作為背景音樂,隨即惹來外界猜測,是否憑歌寄意來表達心聲。

去年8月余思敏在鄭中基宣布與何慶湘中止合作前,曾在IG留言稱「Something big are coming……」暗示有大事發生,其後有網民指出照片拍的是香港某酒店的地氈,隨即引來網民無限聯想。之後余思敏一直未有更新IG,但去年9月曾現身為好友劉明軒慶生,不過就被指明顯憔悴不少,與昔日明艷照人的形象相差甚遠。3月13日余思敏45歲生日,她曬出與一對仔女一起吹蠟燭的合照,並寫道:「Happy Birthday to me. Start a new chapter.」留言耐人尋味,鄭中基亦未見蹤影。而一班有線娛樂新聞台舊拍檔相繼曬出為余思敏慶生的照片,黃芳雯(Paula)更留言:「請記得好好哄自己,會有很多人愛你。」

而鄭中基爸爸鄭東漢早前被傳媒問到關於鄭中基與余思敏被爆婚變時,即「吓」了一聲,並表示兩人離婚與否,都是他們二人的事,不到他話事。被問到可有關心兒子鄭中基時,鄭東漢直言當然有,並指就算離婚都不要影響其他人,尤其是小朋友,亦透露鄭中基屋企有不開心的事,心情都會有些影響。對於兒子與余思敏的離婚傳聞,鄭東漢坦言心情都有些少影響,如果兩人真的離婚,作為父母都不會開心。

