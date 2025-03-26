富貴港姐為兒子搭配成身名牌　曾踩過界做造型師被批品味差

張寶兒（Bowie）有一位富爸爸，父親張煌煌經營衣生意起家，在內地有龐大的生意王國。她在2016年參選港姐奪得「友誼小姐」後入行，2021年曾經「踩過界」為《聲夢傳奇》擔任節目造型師，但卻遭網民嫌她的配搭功力不足，將原本年輕的聲夢小花裝身後「老咗十歲」、「很老土」，小天后炎明熹更慘由少女變大媽。

張寶兒同袁偉豪真係天生一對。（IG@_bowiecheung）

張寶兒嘅衣着配搭好大膽。（IG@_bowiecheung）

夫婦經常都「絕配」登場。（IG@_bowiecheung）

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張寶兒對時裝的熱愛程度並未因批評而減退，經常與老公袁偉豪以「絕配」衣著配搭登場，當中有讚有彈。日前張寶兒再度「出手」展示時裝觸角，今次對象是1歲半的兒子「袁咕碌」袁晞祐（Hayven），張寶兒在小紅書分享囝囝由星期一至星期五及周末共七天的不同造型，當中不乏名牌童裝，如GUCCI、Burberry等，童真中顯出貴氣。

在媽媽張寶兒悉心配搭下，袁咕碌每日都有不同風格造型，包括Monday的校園風、Tuesday商務休閒Look、Wednesday牛仔工人、Thursday泰迪風T、Friday城市休閒服，而周末因為天氣轉冷，焦點就落在橙色的冷帽上，特別醒神。張寶兒亦很滿意作品，在影片中跟兒子說：「Fashion show, turn turn.」、「嘩，你今日嘅OOTD（Outfit of the Day）好靚喔」。另張寶兒在兒子角度留言：「袁咕碌：『媽媽口中的OOTD到低是甚麼？』#oodt每日穿搭 #時髦寶寶穿甚麼 #人類幼崽 #寶寶穿搭」。網民留言讚賞：「他好幸福，快讓他去上學啊」、「好時尚」、「太可愛」。

袁咕碌每日都有新Look。（小紅書@張寶兒）

全身都名牌。（小紅書@張寶兒）

名牌之餘都襯晒色。（小紅書@張寶兒）

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現年33歲的張寶兒為家中長女，入行初期與家人同住禮頓山，有傳其父在禮頓山至少有7個單位，手持物業價值逾近3億，故有「三億千金」稱號。其後張寶兒與袁偉豪為結婚築愛巢，兩人聯名斥資逾6000萬購入清水灣豪宅，雖然袁偉豪被冠以「三億駙馬」稱號，但張寶兒力撐老公是潛質股。另外，張寶兒亦曾在訪問中透露父親較傳統，認為買樓最保值，並自爆童年其中一個親子活動就是全家人去睇樓，相當誇張！

張寶兒呢輯相好大膽。（IG@_bowiecheung）

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張寶兒曾為《聲夢傳奇》擔任節目造型師，仲出動私伙。（IG@_bowiecheung）

張寶兒曾為《聲夢傳奇》擔任節目造型師，仲出動私伙。（IG@_bowiecheung）

張寶兒曾為「聲夢學員」打造不同的造型：