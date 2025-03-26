李嘉慧罕現身大騷長腿與高海寧拉頭馬 嫁59億富商息影後風采依然
撰文：金秀玲
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現年49歲的前港姐亞軍及最上鏡小姐李嘉慧，出道後轉戰模特兒界，不過2005年她嫁馬來西亞富商後就息影，專心做少奶，鮮有在幕前露面。近日高海寧貼出在馬場拉頭馬的照片，「包裝福星」在《寶馬香港打毗大賽》中勝出，李嘉慧與老公任偉成都有現身，但據知二人並非馬主，包裝福星馬主為「開心開心團體」，掌舵人乃李運強家族，不過李嘉慧月前都曾與梁漢文、葉念琛等為「包裝福星」拉頭馬。相中所見李嘉慧著住西裝褸及短裙，露出一雙大長腿，化淡妝的她氣質仍然相當出眾，絕對不輸同場的高海寧及胡定欣。
李嘉慧出生於香港，擁有四分之一馬來西亞血統，她當年參選港姐入行後只演過一部戲便轉戰模特兒界，拍攝了不少平面及電視廣告。2005年她與馬來西亞富商任偉成結婚後就息影，先後誕下三個女兒Valerie、Sylvia和Viola，據知其老公家族坐擁59億資產！而李嘉慧除了照顧家庭，亦有幫老公的廣告公司負責美術設計。2021年李嘉慧復出為TVB拍攝港姐真人騷，身為專業Model兼師姐的她仍保持超模身形，一出場即成為焦點，更獲網民大讚：「再選都贏九條街！」