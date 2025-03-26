李嘉慧罕現身大騷長腿與高海寧拉頭馬　嫁59億富商息影後風采依然

現年49歲的前港姐亞軍及最上鏡小姐李嘉慧，出道後轉戰模特兒界，不過2005年她嫁馬來西亞富商後就息影，專心做少奶，鮮有在幕前露面。近日高海寧貼出在馬場拉頭馬的照片，「包裝福星」在《寶馬香港打毗大賽》中勝出，李嘉慧與老公任偉成都有現身，但據知二人並非馬主，包裝福星馬主為「開心開心團體」，掌舵人乃李運強家族，不過李嘉慧月前都曾與梁漢文、葉念琛等為「包裝福星」拉頭馬。相中所見李嘉慧著住西裝褸及短裙，露出一雙大長腿，化淡妝的她氣質仍然相當出眾，絕對不輸同場的高海寧及胡定欣。

李嘉慧是1995年港姐冠軍。（TVB）

高海寧日前現身馬場，一日拉兩次頭馬，非常興奮。（IG@sammkoling）

贏馬的便是這隻「包裝福星」！（IG@sammkoling）

除了高海寧，原來還有胡定欣，以及息影多年的港姐亞軍李嘉慧（左三），李嘉慧更露出一雙大長腿。（IG@sammkoling）

李嘉慧站在高海寧旁邊拉頭馬。（IG@sammkoling）

李嘉慧除下墨鏡，見她仍然好有氣質，絕對不輸後生女。（IG@sammkoling）

李嘉慧出生於香港，擁有四分之一馬來西亞血統，她當年參選港姐入行後只演過一部戲便轉戰模特兒界，拍攝了不少平面及電視廣告。2005年她與馬來西亞富商任偉成結婚後就息影，先後誕下三個女兒Valerie、Sylvia和Viola，據知其老公家族坐擁59億資產！而李嘉慧除了照顧家庭，亦有幫老公的廣告公司負責美術設計。2021年李嘉慧復出為TVB拍攝港姐真人騷，身為專業Model兼師姐的她仍保持超模身形，一出場即成為焦點，更獲網民大讚：「再選都贏九條街！」

李嘉慧當年參選港姐入行後，只演過一部戲便轉戰模特兒界，拍了不少廣告。（VCG）

李嘉慧（右二）曾於2007年擔任港姐評審。（VCG）

2021年，她又擔任港姐真人騷師姐，教一班佳麗行Catwalk。（TVB）