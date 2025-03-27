殿堂級女神素顏打扮低調現身仍驚為天人　為亡夫守一承諾終生拒愛

現年65歲的鍾楚紅 (紅姑) 年輕時靚絕演藝界，是一代女神，她演出過無數經典作品，更先後憑電影《男與女》和《秋天的童話》兩度獲得亞太影后殊榮。鍾楚紅嫁給廣告界才子朱家鼎後開始淡出，至1994年息影。鍾楚紅老公於2007年離世，鍾楚紅曾承諾對方一生只愛一人，甘願終生拒再愛。雖然她早已淡出幕前不再拍戲，但她至今仍有不少粉絲，並繼續受到網民的關注。紅姑自從息影後，多年來行事作風低調，崇尚健康生活的她，閒時相約好友聚會、行山，又喜歡四處旅遊享受人生。她間中也會出席公開活動跟大家見見面，以及更新社交網分享近況。

《秋天的童話》是經典中的經典。（電影海報）

鍾楚紅與周潤發在《秋天的童話》演出，成為經典。（資料圖片）

甘比與鄭秀文鍾楚紅私交甚督。（IG：@sammi_chengsauman）

鍾楚紅

（weibo/@鍾楚紅）

近日香港舉行巴塞爾藝術展，不少名人明星都有到場欣賞，鍾楚紅便是其中之一位。昨日有網民於社交網分享了在藝術展中偶遇鍾楚紅的合照，留言寫道：「巧遇鍾楚紅 @ Art Basel 我的天 @artbasel #鍾楚紅 #秋天的童話」。相中可見鍾楚紅身穿黑衫黑褲黑鞋全黑打扮，紮起頭髮化上淡妝，打扮低調卻在人群中依然耀眼，漂亮如昔，她臉上完全沒有醫美痕跡，靚得十分自然，絕佳容貌更簡直令人讚嘆不已，網民都紛紛留言讚她靚女。

鍾楚紅也曾說過一輩子絕不接受任何醫美去維持美貌，因為：「人總是要老的。」可見她無懼衰老瑕疵，接受優雅老去。

鍾楚紅睇藝術展生圖。(小紅書)

鍾楚紅靚足咁多年。

鍾楚紅靚足咁多年。

鍾楚紅靚足咁多年。