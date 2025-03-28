30歲女星發文錯字連篇被嘲諷學歷低　被吐槽犯低級錯誤是文盲

現年30歲的白鹿近年靠着多部作品及綜藝節目《奔跑吧》而成功入屋，最近更因劇集《北上》而人氣急升，受到不少討論。近日，正因劇集播出大結局了，她就在微博發文告別角色，豈料被網民發現接連出現三個錯別字，特別奇怪，而這種情況已不是第一次發生，令不少網民嘲諷她是文盲又學歷低，引來老闆「金牌監製」于正替她發聲，強調：「要完人去買個娃娃，別追星。」

白鹿備受于正力捧 。（白鹿微博圖片）

白鹿為《北上》角色發文告別，豈料被發現有三句句子出現錯別字，如她寫到：「磕着瓜子…」按着前文後語意思而理解，正字應是「嗑」，「再我一次次…」正字應是「在」，「我們終會如潺潺流水泳向…」正字應是「湧」，眼見她發文出現錯別字，有網民就直言這些事情其實連小學生都不會犯的錯誤，竟屢次出現在她身上，嘲諷她根本是文盲，學歷低知識水平果然不高。白鹿只有高職學歷，早年畢業於江蘇聯合職業技術學校，常州旅遊商務分院。

白鹿被網民嘲諷學歷低。（白鹿微博圖片）

網民留言。（微博圖片）

發文中接連出現錯別字。（微博圖片）

眼見旗下力捧藝人被嘲諷，身為老闆的于正亦為白鹿發聲：「我經常一打完就發，一發經網友提醒就發現錯別字，然後編輯，像我們這種真誠的直發人士，沒有人審稿斟酌，你們要珍惜。」還直指人是沒有十全十美的：「內娛快沒活人了，還挑剔，要完人去買個娃娃，別追星。」

老闆于正為白鹿發聲。（于正微博圖片）