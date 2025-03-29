民選港姐冠軍驚現小肚腩身形暴脹認唔出　嫁醫生老公唔眷戀娛圈

現年36歲的朱千雪 (Tracy) 在2012年參選港姐時曾被票選為民選冠軍，可惜最終只獲得季軍。朱千雪於2019年與醫生老公吳昆倫（Justin）結婚後便淡出幕前，並於2020年正式成為大律師，主要負責民事及刑事訴訟，她又擔任大學講師，加上要照顧家庭，基本上已鮮有在熒光幕上出現。朱千雪於去年5月誕下仔仔，榮升為人母的她間中也在於社交網分享她的生活日常。她昨日就在IG story分享了自己去欣賞Art Basel「巴塞爾藝術展香港展會」的靚相。

朱千雪產後2個半月，已經成功激減25磅。(ig@tracytschu)

朱千雪上圍豐滿咗好多。(ig@tracytschu)

朱千雪點影都係女神。(ig@tracytschu)

朱千雪揹住囝囝開工。（IG@tracytschu）

朱千雪揹住囝囝開工。（IG@tracytschu）

日前有網民於社交網分享了在藝術展上偶遇朱千雪的照片，以「Art Basel遇到的是不是千雪bb」為標題出帖。相中可見朱千雪當日紮起馬尾，身穿藍綠色透視上衣配深藍色長裙，襯白色高跟鞋，大方優雅。不過她的身形看來比前圓潤了一些，還現出了小肚子。有網民留言回應表示：「是千雪吧」，博主便回覆說：「哈哈哈基本沒人拿手機拍她 我還以為認錯了」，有網民就說不肯定「感覺像，有感覺不像，體態有點...」，甚至有網民指相中人不是朱千雪：「不是，一眼看像，但仔細看了笑起來不是」。有網民就直指朱千雪較以前胖了：「大隻咗咁多嘅」、「胖了還是頭小臉小，果然是明星」。

朱千雪的生圖。(ig圖片)

朱千雪自己分享的靚相。(ig圖片)

朱千雪自己分享的靚相。(ig圖片)