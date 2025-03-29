羅志祥隱滿多年公開媽媽患阿茲海默症　替病母道歉：她不是故意的

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）出了名是孝順仔，與媽媽的感情非常之好，他亦不時在社交網站上貼母子溫馨照，畫面相當幸福。突然就在28日，他就在微博發文親自公開媽媽患上阿茲海默症（俗稱老人痴呆症），引來不少網民關心。

羅志祥與媽媽感情非常好 。（羅志祥微博圖片）

羅志祥上貼一張與媽媽手牽手的背影照，公開表示原本是不打算將媽媽患病的事情告訴大家，但這兩三年有很多與他媽媽相處過的朋友，總覺得媽媽有一些奇怪的感覺，所以他決定公開媽媽是阿茲海默症患者，他表示：「如果你跟我媽聊上5分鐘，你會發現她可以一而再再而三重重複同樣的話題，問你一樣的問題，而隔天如果你剛好又遇見她，也許你會驚訝地發現，她的腦海裡像被按下了重新開始鍵，因為對她來說每一天都是全新的開始，沒有煩惱，沒有過去，所有人事物都是全新的第一次認識的存在。」

羅祥公開表示媽媽是阿茲海默症患者。（羅志祥微博圖片）

羅志祥又續指夏威夷是他們全家人最後一次去旅行的地方，這裡的回憶能讓媽媽稍微有一些激動有一點感覺，所以他選擇再次帶媽媽回到這個地方：「我很希望這段回憶能在她腦海裡留久一點，不要這麼快就被時間的橡皮擦抹去。」而公開媽媽患上阿茲海默症後，他亦似乎鬆了一口氣：「以後也不用再亂掰理由替媽媽解釋了，更不用每次要帶朋友見她之前，先低聲說，不好意思，如果等等聊天或相處時，你覺得那裡怪怪的，請不要介意，因為我媽媽是阿爾茲海默症患者。」他又向因媽媽關係而造成困擾的人講對不起：「她不小心給你們帶來困擾，對不起，也請多多包涵，因為她真的不是故意的。」

現在羅志祥唯一的心願就是希望媽媽身體健康，開開心心地活着：「至於記憶、回憶就不用擔心了，全都交給我來幫她記着。」