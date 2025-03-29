無綫前師奶殺手驚爆秘婚第二任太太樣貌曝光　老婆認已婚舉V甜笑

現年61歲的陶大宇曾是無綫一線小生，入行逾40年的他主演過不少經典劇集，90年代主演的《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案》及《青出於藍》等劇集都叫好叫座，令他人氣爆升，成為師奶殺手。陶大宇與無綫完約後便轉戰內地北上發展，近年因為一首《倒轉地球》而在內地爆紅，他「朗讀式」的唱腔加上「水撥式」台風極具標誌性，為他帶來大量工作機會，商演排期滿滿，吸金力狂升，更獲封「大灣區歌神」，令他賺到盆滿缽滿。

陶大宇。（梁碧玲攝）

陶大宇北上開騷新自創動作登場技驚四座。（小紅書截圖）

陶大宇北上開騷新自創動作登場技驚四座。（小紅書截圖）

事業得意的陶大宇在感情方面一樣如沐春風，他一直有一位任職傳媒的女友，兩人於2008年開始拍拖至今，近日林建明就於網上頻道大爆陶大宇原來經已結婚。林建名為前亞視男演員杜挺豪的YouTube平台擔任嘉賓，杜挺豪之後介紹現場還有其他好朋友，並介紹「家儀」出場。家儀表示和林建明好好朋友，林建明十分照顧傳媒，不時爆料讓她可以「交功課」。其後林建明突然叫家儀命令陶大宇《唱到轉地球》，家儀即被嚇得彈起狂笑。林建明便指住家儀表示：「點解我哋無端端提起呢，係因為佢係陶太」，家儀先是大感愕然，但之後便甜笑舉起V字手勢，開心承認自己是陶大宇太太的身份。杜挺豪表示：「我唔知講唔講得呀」，林建明即說：「冇嘢係唔講得，唔係假新聞、係事實就講得！這是開心事，唔怕！」。家儀亦表示：「係大姐明講就得」。

林建明大爆家儀與陶大宇已經結婚。(影片截圖)

林建明大爆家儀與陶大宇已經結婚。(影片截圖)