李國祥逝世｜新秀入行奪叱咤生力軍金獎　《餘情未了》登事業高峰

歌手李國祥（K.C. Lee）今日（29/3）傳來離世消息，終年60歲。其好友周啟生證實消息，並指他喉嚨曾有嚴重問題，要做大手術。李國祥於1989年參加《第八屆新秀歌唱大賽》，91年正式出道成為歌手，翌年更摘下「1991年度叱咤樂壇新力軍男歌手金獎」，首本名曲有《餘情未了》、《總有你鼓勵》、《摘星的晚上》等。

歌手李國祥（K.C. Lee）今日（29/3）傳來離世消息，終年60歲。（FB圖片）

李國祥透過《第八屆新秀歌唱大賽》而為人認識，雖然最終三甲不入，但當晚獲五位評審一致裁定，獲得《歌星特選獎》，同年簽約香港嘉禾電影與日本波麗佳音合作的嘉音唱片入行，1991年推出首張粵語專輯《藍色Sha La La》，並獲商業電台頒發「1991年度叱咤樂壇新力軍男歌手金獎」。翌年推出專輯《摘星的晚上》，同名主打歌成績超卓，令知名度有所提升。

李國祥於1989年參加《第八屆新秀歌唱大賽》，雖然最終三甲不入，但當晚獲五位評審一致裁定，獲得《歌星特選獎》，並於91年正式出道。（影片截圖）

一首《餘情未了》，令李國祥歌唱事業登上高峯。（網上圖片）

1992年底推出第三張專輯《餘情未了》，當中第三主打《餘情未了》，就成功為李國祥於樂壇奠定一席位。同年再與倫永亮合唱《總有你鼓勵》，更成為當年卡拉OK熱門點播合唱歌曲。可惜隨後再沒有大熱作品，令人氣未能維持，1995年推出最後一張全新廣東轉輯《九五變奏》後，2001年起轉攻發燒天碟，除翻唱自己作品也唱其他歌手的經典。