HOY TV狂吸大量TVB離巢女神拍節目　製作總監張志明：人工高啲

蘇韻姿、七仙羽、孫慧雪、敖嘉年、蔡嘉欣、億萬千金梁兆楹（Shirley）、伍富橋、簡淑兒、陳婉衡、前東張女神利穎怡和翟威廉，以及名廚楊國基、余健志、張錦祥、美食KOL馬田等現身力撐HOY TV製作總監張志明的新節目《他鄉的煮人》首映宴，場面星光熠熠。

眾星力撐HOY TV節目《他鄉的煮人》。（梁碧玲攝）

張志明一向出名用低成本製作高質量節目。（梁碧玲攝）

伍富橋和億萬千金梁兆楹（Shirley）亦有現身支持。（梁碧玲攝）

+ 6

入行39年的張志明曾製作過不少綜藝節目，包括紀錄片《尋找他鄉的故事》、《今日睇真D》、《嫁到這世界邊端》和《3日2夜》等，他直言《他鄉的煮人》會走訪加拿大、澳洲、英國、新加坡、馬來西亞及日本等地尋找港人廚師在世界各地的奮鬥故事，將視為自己於HOY TV的皇牌節目。問到製作成本，張志明透露：「我不嬲都平，我出咗名平，每間公司都話低budget，但好彩李錦記四圍都有廚師，我哋一拍即合，好多人支持先有呢個節目。」

《嫁到這世界邊端》系列成為一時佳話。（網上圖片）

旅行節目《3日2夜》。 （網上照片）

自從張志明過檔到HOY TV任製作總監後，大量起用離巢TVB的藝人拍攝節目，包括蘇韻芝、簡淑兒、宋熙年、朱智賢、江嘉敏、前TVB新聞一姐麥詩敏、前港男吳雲甫、蔡嘉欣等，重情義等他一度被稱為「離巢藝人收容所」，他聞言：「因為以前喺TVB差唔多8成節目都係我，我用嘅演員好多，佢哋走咗冇嘢做第一時間都會搵我，嗰陣同佢哋都好熟。（接唔接得晒咁多？）接唔晒，盡量有咩節目啱大家嘅我都會搵佢哋睇吓做到啲咩節目。我都希望盡量合作到都可以合作返，（開多啲節目？）我都想公司畀多啲錢我開多啲節目，咁就可以搵多啲以前合作過嘅藝人一齊做。」

江嘉敏離巢無綫後，迎接首個節目主持工作。（梁碧玲攝）

蘇韻姿、朱智賢。（陳順禎攝）

張志明又透露會繼續與離巢藝人合作：「緊會同領展合作去全港街市搵廚神，做獅子山下嘅精神，可能每個演員都會代表一區，至少都搵10個，希望可以用得返。（人工會唔會比多啲？）你知TVB藝人係計騷，不嬲都唔高，我搵佢哋做嘢其實佢哋好開心『吓有咁多呀？』其實佢哋係從來冇收過嗰個錢，因為佢哋喺TVB全職，咁我哋有啱先搵佢哋，我哋人工係會高啲。」