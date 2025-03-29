45歲新婚歌手娶嫩妻現幸福肥自覺「嚇死人」　斷食133小時減13磅

45歲方力申曾擁11項香港游泳紀錄，一向注重健康，身形Fit爆！不過今年情人節，方力申無預警宣布與細14年圈外女友葉宣（Maple）在美國結婚，日前他出席活動時明顯發福現「幸福肥」，他自爆因為沒有擺酒，回港後不停約朋友吃飯，加上倆夫妻輪流生日出席很多派對，結果足足肥了6公斤（約13磅）。

方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。

方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。

方力申上周出席活動，明顯現「幸福肥」。

方力申透露最近體重急升至80公斤（176磅）。

為回復最佳狀態，方力申上周參加完慈善越野賽「揹水一戰2025」後決心減肥，並採用了斷食方法，連續兩日在IG分享進度。方力申今日（29日）拍片透露已經斷食進入第6日，長達133小時，一直靠飲鹽水補充體力，他說：「我除咗減肥，有睇斷食亦有好多好處，講過70幾個鐘頭開始自己免疫系統會重新reboot（重啟），有啲細胞會再生，所以我就想試吓，想試吓種種嘅好處。」

方力申透露已經斷食進入第6日，長達133小時，一直靠飲鹽水補充體力。（IG@alexfongliksun）

真係瘦咗。（IG@alexfongliksun）

方力申透露最近體重急升至80公斤（176磅），直言：「真係嚇死人！」不過，斷食後每日約減1公斤（2.2磅），今日更突然輕得比之前多，見他的面型明顯沒有之前的水腫，重塑回輪廓。他透露8月會有比賽，希望到時可以減至70公斤（154磅），他說：「我（依家）仲係重，今朝磅74公斤（163磅），以前比賽係140幾磅，10年前一輯內褲廣告喺4個半月內由169磅減到139磅，但就走火入魔。」

前一日Show唔同角度。（IG@alexfongliksun）

佢話皮膚仲好咗。（IG@alexfongliksun）

高角度再瘦啲，但佢提醒一定要量力而為。（IG@alexfongliksun）

方力申一向有生酮飲食，他亦留言提醒大家一定要量力而為：「剛剛起身 #nofilter #nomakeup除咗我講咗條片入面嘅說話。我仲發覺我啲皮膚好似好咗㖭。#74.05kg 6 天瘦了6公斤左右，133小時禁食，直到今晚。#循序漸進 #量力而為」。

方力申曾拍內褲廣告，係最瘦同最大隻狀態。（網上圖片）

方力都係易肥又易瘦。（IG@alexfongliksun）

方力申係游泳健將。（IG@alexfongliksun）

時肥時瘦。（IG@alexfongliksun）