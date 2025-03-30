李施嬅「新劇」上架TVB課金先睇到？　呢位「最靚港姐」勁搶鏡

除了在電視上收看劇集、節目，近年大家都習慣了在網上平台尋找娛樂。TVB除了在翡翠台、明珠台等播放節目、劇集，過去幾年亦於其網上平台中播放不少值得一睇的劇集。就好似最近於myTV Super就上架了一套被譽為是「全網零負評」的高分內地劇《燦爛的風和海》。

高分內地劇《燦爛的風和海》上架myTV Super。（劇照）

高分內地劇《燦爛的風和海》上架myTV Super。（劇照）

高分內地劇《燦爛的風和海》上架myTV Super。（劇照）

根據以往數據，在翡翠台播出的內地劇的收視都不甚亮眼，可能是因題材不合港人口味，又或是港人對劇中演員不夠熟悉，但雖說《燦爛的風和海》為內地劇，卻與以往宮鬥、狗血劇不同，整劇充滿小清新，而且在內地豆瓣平台上拿下7.7分高分，堪稱是「全網零負評劇集」。

縱使在myTV SUPER中只有頭三集免費，而其餘則需要訂閱GOLD帳戶才可整集觀看。不過，其實芒果TV的YouTube頻道已一早上架整套劇集。

李治廷。（YouTube截圖）

方中信做茶樓老闆。（YouTube截圖）

呢段好好笑！（YouTube截圖）

李若彤在劇中飾演方中信的太太。（YouTube截圖）

鄭希怡。（YouTube截圖）

李施嬅。（YouTube截圖）

《燦爛的風和海》為一部都市愛情劇，於澳門取景，講述幾位主角在澳門這座摩登繁華與古樸市井交織的城市中的三場奇遇，以及他們當中的浪漫又治癒的愛情故事。劇集由鍾楚曦、孫陽、陳昊宇、韓東君等內地演員主演，驚喜的是，劇中更有一大堆香港人熟悉的演員，包括方中信、李若彤、李治廷、李施嬅、鄭希怡、湯鎮業飾演配角，最驚喜的莫過於是有「2020年港姐冠軍」謝嘉怡飾演伊莎貝拉，是主角鍾楚曦（飾陳嘉慧）的好閨密。

謝嘉怡在《燦爛的風和海》中飾演伊莎貝拉。（YouTube截圖）

謝嘉怡在《燦爛的風和海》中飾演伊莎貝拉。（YouTube截圖）

謝嘉怡的顏值好高。（資料圖片）

「2020年港姐冠軍」謝嘉怡。（資料圖片）

29歲的蘇格蘭混血兒謝嘉怡（Lisa）被譽為近年最美港姐，自小在蘇格蘭長大，入行前曾在當地任職手術室護士。她在2020年從英國回流香港，以大熱姿態勇奪香港小姐冠軍及最上鏡小姐，成為雙料冠軍。入行後她苦練廣東話，現今已講得相當流利，而且一直十分有觀眾緣。可惜多年來疑似被公司TVB冷待，4年來演出過的劇集「十隻手指數得晒」，只客串過《愛·回家之開心速遞》飾演呂冠君，及《有種好男人》、《新四十二章》、《逆天奇案2》和等待播出的《武林》，節目也只有零星的「大堆頭」大騷。

謝嘉怡於《愛·回家之開心速遞》飾演呂冠君。（截圖）

可能是有感不受TVB重視，近年她嘗試發展個人生意做女強人，豪擲100萬元投資健康飲品生意，又與朋友投資數碼名片生意。早前謝嘉怡在中環市集擺檔，又親力親為在現場做生招牌力Sell！早前她出席中華倫敦協會活動時，更以素顏，穿上一身西裝女強人裝束上陣，在台上分享個人經歷，說道：「如果你做一個職業，下一次可以做另一個職業，呢個唔係一個set。」