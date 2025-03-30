謝霆鋒演唱會6架宣傳車走勻全港引發人龍　更展出03年被掟爛結他

《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》 於4月24、25、26假啟德體育園舉行，門票火速售罄，早前宣布終極加開4月27日場次，明日（3月31日）中午12點公開發售。而今日（3月30日）《進化 寵粉日》，六架宣傳車遊走港九新界，為演唱會造勢，雖然謝霆鋒本人未有現身，但都足以令多區大排長龍。

謝霆鋒早前宣布演唱會終極加場！

今日（3月30日）《進化 寵粉日》，會有六架宣傳車遊走港九新界，為演唱會造勢。（Instagram：chefnicookies）

謝霆鋒早前在社交平台宣布：「由中午12點至夜晚8點，各區都會有我嘅身影！車上會搵到我私人珍藏嘅結他，真係唔可以錯過🔥 記得Follow鋒味嘅social media，喺宣傳車打卡放上嚟tag我，仲可以獲得限量版 🎸謝霆鋒Evolution 2025 項鍊一條🎸送完就冇㗎啦！」

六架宣傳車將會展出謝霆鋒的私人珍藏結他，在宣傳車打卡將有機會獲得限量版謝霆鋒Evolution 2025 項鍊一條。

今日，香港各區驚現大型展覽貨車巡迴宣傳，6架宣傳貨車分別遊走銅鑼灣、尖沙咀、旺角、深水埗、荃灣及大埔港九新界。車身及車廂內印滿謝霆鋒型爆的演唱會海報及各個時期的相片，最特別的是每架車廂中都放了一支霆鋒曾經使用及具代表性的結他，他於2003年一個戶外音樂會上掟爛的結他亦有展出。而為了回饋歌迷，前來現場打卡的歌迷，只要follow霆鋒Social Media就可以免費獲得「Nic Evolution 2025限量頸鏈」一條，吸引無數路人駐足打卡。更有台灣歌迷是特地快閃12小時飛來香港，跑遍各區追展車，希望可以得到紀念品。

香港各區驚現大型展覽貨車巡迴宣傳，6架宣傳貨車分別遊走銅鑼灣、尖沙咀、旺角、深水埗、荃灣及大埔港九新界。

車身及車廂內印滿謝霆鋒型爆的演唱會海報及各個時期的相片。

每架車廂中都放了一支霆鋒曾經使用及具代表性的結他，他於2003年一個戶外音樂會上掟爛的結他亦有展出。

有台灣歌迷是特地快閃12小時飛來香港，跑遍各區追展車，希望可以得到紀念品。

無數路人駐足打卡。

多區驚現人龍。

由於人太多，要有工作人員舉牌標示龍尾位置。

人潮不斷。

不過不少熱情歌迷見到宣傳車後，誤以為現場即可購票，紛紛瘋湧排隊及上前詢問，場面一度熱鬧非凡。大會主辦方隨即澄清，強調門票公售將於明日才正式開始，呼籲大家耐心等待，並做好搶票準備。除此之外，今日中午維港海面同步出現巨型貨船，拉起霆鋒巨幅演唱會廣告，成為港灣最耀眼風景線，歌迷紛紛湧至海旁拍照留念。

維港海面同步出現巨型貨船，拉起霆鋒巨幅演唱會廣告！

如果想捕獲宣傳車，打卡贏獎品，就要留意以下時間及地點：

12PM - 8PM📍 尖沙咀海防道

12PM - 8PM📍 銅鑼灣廣場 (近地鐵站C出口) [已更新］

12PM - 3:30PM 📍旺角西洋菜南街

12PM - 3:30PM 📍荃灣眾安街 （近千色匯）

12PM - 3:30PM📍深水埗桂林街 （近黃金電腦商場）

12PM - 3:30PM 📍大埔墟火車站

4PM - 8PM 📍旺角砵蘭街

4PM - 8PM 📍葵芳興寧路 （近葵涌廣場)

4PM - 8PM 📍將軍澳唐德街（近Popcorn）

4PM - 8PM📍大圍村南道（大圍地鐵站A出口）

