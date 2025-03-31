TVB劇接劇視后街頭拍劇生圖流出　女神造型炒車被嘲腿粗五五身

現年34歲的張曦雯（Kelly）自華姐冠軍入行以來，其高䠷身材和精緻五官備受矚目。近年她轉戰拍劇，演技日趨成熟，年初憑藉劇集《白色強人》中「宋翹」一角奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成功躋身「視后」之列；而工作方面更是接踵而來，剛才完成新劇《模仿人生》，隨即又投入另一部醫療劇《俠醫》的緊密拍攝。近日，張曦雯在鬧市拍攝《俠醫》時被網民野生捕獲，但一身造型竟令她女神形象幻滅？

張曦雯年初憑藉劇集《白色強人》中「宋翹」一角奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成功躋身「視后」之列。（視覺中國）

身為華姐冠軍的張曦雯有樣有身材。（IG@kelllycheung）

是不少人心目中的女神。（IG@kelllycheung）

張曦雯剛才完成新劇《模仿人生》，隨即又投入另一部醫療劇《俠醫》的緊密拍攝(資料圖片/胡凱欣 攝)

張曦雯日前與與馬貫東在鬧市為新劇《俠醫》拍攝時，被網民野生捕獲，該網民透露二人在一間小藥房取景，來來回回走好幾趟。不過對比平淡的畫面，張曦雯的穿搭竟意外引起熱議。劇中飾演事業型女性的張曦雯，電了一頭捲髮，上身以行政套裝示人，展現幹練氣質，但下半身卻搭配黑絲襪和「踩踭」運動鞋，整體造型顯得格格不入，更意外令她的身材頓變「五五身」，與平日模特兒般的修長身形成強烈反差。

張曦雯日前與與馬貫東在鬧市一間藥店為新劇《俠醫》拍攝。（小紅書截圖）

期間被網民野生捕獲。（小紅書截圖）

張曦雯身型意外成焦點。（小紅書截圖）

兩人埋位前認真對戲。（小紅書截圖）

生圖曝光後，迅速引發網民熱烈討論，不少人留言表示：「她的鞋怎麼回事？」、「平時看瘦瘦的，這樣看小腿和我一樣粗」、「曦雯這身穿搭把她的身材完全弱化了，五五分既視感啊」、「怎麼把張曦雯拍成1.5m」、「Tvb造型同化妝，上台濾鏡愈嚟愈內地feel」。不過，也有網民為她解畫，猜測可能是拍攝需求：「估計是拍上半身不拍下半身，所以才這樣穿的」、「全世界都喺咁，唔拍全身就唔著高踭鞋」，甚至幽默說可能是為遷就對手：「因為著埋高踭就會明顯高過後面嘅馬貫東。」、「張曦雯為了遷就馬貫東身高嗎」，馬貫東可謂躺著也中槍，認真無辜。

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張曦雯（Kelly）擁高䠷身型，精緻的美貌，以及演技一流！（IG@kelllycheung）

張曦雯天生麗質擁有高䠷身材兼逆天長腿。(ig@kelllycheung)

TVB女神張曦雯（Kelly） 2012年當選華姐冠軍而入行。(ig@kelllycheung)