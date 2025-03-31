中年好聲音3｜「大魔王」黃博豪言98分唔夠高：紀錄係用嚟打破

《中年好聲音3》進入14強激戰，今晚（30/3）一集將有《中1》、《中2》生參戰助力與《中3》參賽者合唱。今日下午14強參賽者於商場亮相，其中最高分的6位更即場獻唱歌曲。比賽進入最後階段，可想而知14位參賽者要面對多大的壓力。同時被封為「大魔王」的張與辰和黃博就有獨特的方法。



黃博分享減壓方法。（梁碧玲 攝）

上次參賽獲98分超高分數的黃博，她直言感激評審的肯定，更豪言：「我覺得紀錄係用嚟打破，無論係我或者其他參賽者都會好盡力去表演，我相信呢個舞台上面仲有好多驚喜等緊大家。」

《中年好聲音3》進入14強激戰。（梁碧玲 攝）

黃博曾表示過對自己信心不足，今日訪問，她坦言已對自己有信心。「已經越嚟越放開自己，多啲享受舞台。喺嗰幾分鐘入面暫時唔諗分數，盡情去享受。」面對晉級的壓力，她分享了減壓的方法：「我會喺屋企睇YouTube，上面有啲壽司師傅整壽司，睇拉麵師傅整拉麵，或者睇旅遊節目都會好減壓。」

《中年好聲音3》黃博。（梁碧玲 攝）

問道，誰是最大的對手？她坦言和其他參賽者已建立了深厚的友誼，所以對比起說是對手，倒不如更似戰友。如果要選一個最大對手？她回答：「真係好難揀。」談到為節目聲音導航的鄭子誠，她表示，當時剛到香港時就已開始收聽他的節目。「一個人工作，夜晚返到屋企冇嘢做嘅時候都會聽佢節目，佢嘅節目帶畀我嘅唔單止係音樂薰陶，仲有香港情懷，但係佢對我嚟講係一個好有意義嘅DJ。」

《中年好聲音3》14強。（梁碧玲 攝）

張與辰在每次演出都有驚喜，他接受《香港01》訪問時，就坦言：「入多14強，大家都係勁嘢，所以有咩絕招呢？其實都出得七七八八㗎啦。唯獨是未有機會唱英文歌，所以我都好期待。」

「大魔王」張與辰在每次演出都有驚喜。（梁碧玲 攝）

談到比賽的壓力，他表示沒有，說：「冇喎。我哋呢班同學仔大家都好好朋友，好似一家人咁，同埋製作組大家都好錫大家，所以唔會有咩壓力。」很多粉絲都期望他留港發展，他就表示自己也有這個傾向：「留喺香港發展係我好想做嘅一件事，2010年嚟嘅時候已經有呢個諗法，但係嗰時冇呢個機會（中3）。所以今次要好多謝《中年好聲音3》，令我有機會達成呢個目標。」

張與辰：「紅唔紅對我嚟講只係一線之差。」（梁碧玲 攝）

張與辰版封為「大魔王」，是否意味已經「紅咗」？他笑言：「紅唔紅對我嚟講只係一線之差，但係我冇諗到有咁多人鍾意自己嘅唱歌。因為我最大嘅缺點就係成日質疑自己，我呢個人就係唔夠自信心，所以我好多謝『與辰同行』嘅fans，陪住我，畀咗好多鼓勵我。」