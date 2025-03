G-Dragon相隔8年再辦巡演　舞台融合尖端科技仲有無人機表演

G-Dragon於3月29日、30日兩日在位於高陽市山西區的高陽綜合運動場,以《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN KOREA, presented by Coupang Play》(與Coupang Play共同呈現的G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN KOREA)拉開第三次世界巡演的序幕,吸引約6萬名觀眾。這是繼創下韓國歌手史上最大規模巡演紀錄的第二輪世界巡演《2017 WORLD TOUR ACT III: M.O.T.T.E》之後,時隔8年再度舉行的個人演唱會。

本次公演通過藝術化呈現哲學家弗里德里希·尼采的哲學概念,以敘事方式展現了Übermensch(超人)完成三階段蛻變的歷程。舞台運用象徵本次巡演的Übermensch標誌形態影像和巨型ABR(巨型人形裝置),成功吸引了觀眾視線。

融合尖端科技的舞台設計引發關注。首次啓用的中控系統應援棒在會場營造出斑斕花海,無人機組成的G-DRAGON面容點亮春日夜空。通過AI粉絲競賽選拔出的影像作品更在終場字幕中呈現,為演出增添了豐富看點。

後續巡演將於5月10日、11日以東京為起點,相繼登陸布拉乾、大阪、澳門、台北、吉隆坡、雅加達、香港等亞洲8城。自第二輪巡演時隔八年重返東京巨蛋、大阪京瓷巨蛋的消息公佈後,菲律賓布拉乾菲律賓競技場等體育場級場館的演出安排已引發全球粉絲關注,新增場次與地點將持續公佈,動向備受矚目。

