千金級東張女神谷胸騷腿俯身曬奪命身材　網民高呼頂唔住：靚到暈

「慧妍雅集43週年慈善晚宴2025」日前隆重舉行，一眾歷屆香港小姐著靚靚出席聚首一堂，各展美態，但由於現場靚女眾多，難免會「睇漏眼」，就好像向來出名身材好的「東張女神」之一王嘉慧（Cathy），當晚所穿的「戰衣」原來都非常火辣，達至「奪命」程度。

《慧妍雅集43週年慈善晚宴2025》（資料圖片/葉志明攝）

王嘉慧趁機與師姐陳茵媺集郵。（小紅書圖片）

王嘉慧事後在社交平台分享當晚感受，寫道：「除了是演員和主持外，其實也是慧妍雅集的成員之一，希望可以盡自己小小的力量，幫助更加多有需要的人。真正的美，在於點亮了多少生命，希望大家也能多多支持我們慧妍雅集的活動哦。」果然人美心善。

王嘉慧當晚擔任司儀，一身打扮非常有仙氣。（小紅書圖片）

但也不失性感。（小紅書圖片）

同時，王嘉慧也不忘附送多張福利圖答謝大家支持，相中她穿上一襲低胸高衩閃閃晚裝裙，散發滿滿仙氣之餘也不失性感，晒出事業線和一雙大長腿，加上一身白滑肌膚，非常吸睛。而其中一張相中，王嘉慧還微微俯身向前，上圍若隱若現，意態撩人，視覺衝擊網民眼球，令人紛紛留言：「索爆！」、「嘩！仙女咁！」、「好靚！人靚心善！鍾意你」、「靚到暈喇」等等，當中更有網民大呼：「頂唔住，要窒息了」。

好靚女。（小紅書圖片）

呢個pose不得了！（小紅書圖片）

現年30歲的2021年落選港姐王嘉慧，堪稱人生勝利組，樣靚身材正，爸爸是「內地傢俬大王」王亞明，家底豐厚，而她本身也是一名學霸，曾就讀聖保羅男女中學，其後到英國升學，入讀倫敦大學學院修讀心理學系，並以一級榮譽及「Dean's honours list（獲院長嘉許名單）」成績畢業，回港後再在香港中文大學修讀法律系碩士，絕對美貌與智慧並重。

王嘉慧爸爸是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明。（IG@cathy_kww）

王嘉慧在《東張西望》一「彎」成名。（電視截圖）

王嘉慧之前有份參演《新聞女王》。（IG@cathy_kww）

雖然是家中千金，但王嘉慧入行至今肯捱肯搏，憑主持《東張西望》、《通靈之王》等節目引起網民注意，加上各樣條件優秀，獲網民捧為「東張女神」。近年她積極戲劇方面發展，曾參演台慶劇《新聞女王》和《黑色月光》，在《黑色月光》中更與兩位視后楊茜堯和林夏薇有不少對手戲，演出淡定獲讚。而最近，她又剛拍完另一套大劇《模仿人生》，劇中更難得與影后袁詠儀合作，可見備受器重。此外，王嘉慧也不時會在社交平台大派福利，毫不吝惜展示其fit爆身材，深受網民喜愛。

王嘉慧在《黑色月光》與視后楊茜堯有不少對手戲。（IG@cathy_kww）

角色後來會有轉變，不乏發揮機會。（小紅書@王嘉慧Cathy）

王嘉慧開心在《黑色月光》與視后楊茜堯合作。（IG@cathy_kww）

王嘉慧與另一位視后林夏薇都會有對手戲，她說薇薇都是很Nice和樂於教人。（IG@cathy_kww）

泳裝Look冇得輸。（IG@cathy_kww）

火辣。（IG@cathy_kww）