TVB最被低估男星疑無劇拍陪家人北上遊玩　被網民捕獲揭私下人品

現年43歲的張頴康，絕對稱得上是實力派演員，去年一口氣三套劇集《逆天奇案2》、《反黑英雄》和《黑色月光》出街，尤其在《逆天奇案2》飾演的「魏子樂」，以及在《黑色月光》中「卓世祺」一角，再次引起觀眾熱議。不過自《黑色月光》播畢後，張頴康暫時未見再有新作，但他一點都不愁，近日還與太太和小朋友齊齊北上享受天倫之樂，非常寫意。

2014年張頴康成為TVB親生仔，2016年獲得「飛躍進步男藝員」，可惜多年來事業浮浮沉沉。（視覺中國）

張頴康在《逆天奇案2》中飾演飾演「魏子樂」一角，成為代表作之一。(IG@cheungwinghong)

張頴康在《黑色月光》中「卓世祺」一角，再次引起觀眾熱議。（《黑色月光》劇照）

張頴康除了是好演員外，私下還是一位好老公、好爸爸。（IG@cheungwinghong）

目前處於「待拍」狀態的張頴康，最近趁有時間與太太和小朋友到內地一個樂園遊玩，期間被網民野生捕獲，張頴康友善與對方大合照，該女網民成功集郵後興奮寫道：「太幸運啦，在人群中一眼認出，鼓起勇氣打招呼，真人超nice好親民，好靚仔啊啊，終於輪到我偶遇明星，好激動」。相中所見，張頴康與太太穿上「情侶裝」黑色風褸，以一身悠閒服飾示人，帶著小朋友進入樂園，面上流露幸福之情，畫面溫馨；而張頴康同女網民合照時，亦禮貌把雙手插進褲袋，非常紳士。

張頴康近日與太太和家人到內地遊玩被捕獲。（小紅書截圖）

仔仔好有鏡頭觸角。（小紅書截圖）

張頴康與網民合照時表現紳士。（小紅書截圖）

好受歡迎。（小紅書截圖）

張頴康除了好戲外，也是圈中出名「愛妻號」、好爸爸，與太太麥雅緻（Angie）結婚快13年感情有增無減，兩公婆一路走來互相扶持，在張頴康低潮時，麥雅緻不離不棄，一直是圈中公認的模範夫妻。兩人於婚後育有三名子女：大女張雅喬、二仔張迅橋及細仔「小蛋黃」，一家五口生活幸福美滿，羨煞旁人。婚後，麥雅緻逐漸淡出幕前工作，轉型為KOL，專注分享育兒心得與家庭生活，在媽媽界極受歡迎，成功開拓事業新方向。而張頴康則專注演藝事業，雖然多年事業浮浮沉沉，但其演技早已獲觀眾肯定，甚至稱他是「TVB最被低估的男演員」。現時拍戲之餘，張頴康還會孖太太一起拍片，夫妻檔經營社交平台，兩公婆互相配合拍住上。

兩公婆結婚多年依然咁恩愛，在張頴康低潮時，麥雅緻不離不棄。（IG@cheungwinghong）

兩公婆就算有了小朋友，都抽時間享受二人世界。（IG@cheungwinghong）