TVB主持自小遭父母遺棄白手興家　榮升「馬主」教馬仔遠離畜道

現年57歲的梁思浩近年與無綫（TVB）破冰，因回巢主持《通靈之王》系列而人氣急升。梁思浩被指是圈中隱富豪，曾自爆中過4次六合彩二獎及三獎，估計彩金共逾500萬元。近日梁思浩更榮升做馬主，在IG分享第一次與「馬仔」見面，並教牠下一世要遠離畜道。

梁思浩被指是隱形富豪。（資料圖片）

梁思浩近年與無綫（TVB）破冰，因回巢主持《通靈之王》系列而人氣急升。

梁思浩昨日（31日）出發到馬來西亞工作，出發前到沙田馬房探望自己的馬匹，首次榮升做馬主，梁思浩心情勁興奮，寫道：「去馬來西亞拍攝之前，當然要探吓仔仔，第一次見面，多謝馬場女王伍燕梅姐姐嘅提攜之下，才有機會學習做馬主，我希望馬仔喺香港生活愉快 健健康康，在訓練之下開心生活！無論將來贏定輸 盡力就可以啦，帶給香港人快樂，爸爸去完馬來西亞拍攝完返嚟再探你（帶你最喜歡食嘅紅蘿蔔）」。

梁思浩最近榮升做馬主。（IG@leung_sze_ho_spencer）

第一次同「馬仔」合照。（IG@leung_sze_ho_spencer）

梁思浩第一次做馬主。（IG@leung_sze_ho_spencer）

梁思浩第一次做馬主。（IG@leung_sze_ho_spencer）

其後，梁思浩再分享一段與「馬仔」的互動影片，指馬的頭自己大五倍，馬仔表現乖巧，將頭探向主人，又張嘴錫了一下，𠱁得梁思浩嘻哈大笑。梁思浩寫道：「萬物皆有靈性，我們第一次見面😜我同仔仔誦經同佢溝通。教佢下一世遠離畜道。佢竟然錫我一啖。💋#梁思浩 #馬」。

同馬仔誦經。（IG@leung_sze_ho_spencer）

錫一啖。（IG@leung_sze_ho_spencer）

梁思浩的人生非一帆風順，年輕時身世坎坷，十多歲父母便離異，媽媽改嫁後放下半年生活費，只帶着弟弟梁思聰移民加拿大生活；而梁思浩從此成為孤兒，由一位非親非故的婆婆照顧生活。盛傳梁思浩是中國建築家梁思成失散了的堂弟，即其父為清朝改革家梁啟超的兄弟。而早年受訪時，梁思浩曾坦言父母緣薄：「我認命嘅，既然薄咪薄囉。而家媽媽生活安好，我會祝福佢嘅生活。」

梁思浩童年照。（IG@leung_sze_ho_spencer）

梁思浩十幾歲被母遺棄。（IG@leung_sze_ho_spencer）

梁思浩十幾歲被母遺棄。（IG@leung_sze_ho_spencer）

梁思浩一直由無血緣關係婆婆照顧生活。（IG@leung_sze_ho_spencer）

梁思浩好孝順婆婆。（IG@leung_sze_ho_spencer）

婆婆94歲時離開人世。（IG@leung_sze_ho_spencer）

梁思浩中學時期已拍廣告賺取生計，並曾任職麥當勞侍應、肯德基侍應、文職工作。於香港演藝學院畢業後，梁思浩1986年加入TVB拍劇，同年憑處境劇《城市故事》飾演「洗米華」一角嶄露頭角，及後演出過《大都會》和《義不容情》等，後來又過檔亞視，1994年憑李力持及周星馳執導的電影《國產凌凌漆》飾演死囚，與鄧兆尊爆喊一幕，令觀眾留下深刻印象。梁思浩早年跟朋友合資甜品店賺來第一桶金，指他將內地及澳門經營權出售賺過億，令身家暴漲，2018年初以千萬購入西貢早禾坑兩層連天台獨立屋做安樂窩。

曾志偉召喚梁思浩回巢拍靈異節目。（IG@leung_sze_ho_spencer）

梁思浩中過4次六合彩。（IG@leung_sze_ho_spencer）

梁思浩喺電影《國產凌凌漆》飾演死囚，與鄧兆尊爆喊一幕，令觀眾留下深刻印象。（劇照）