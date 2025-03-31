金秀賢記者會｜公開音檔控告金賽綸遺屬偽造證據　索償120億韓元

韓星金秀賢今日（31日）下午舉行記者會，對網絡頻道「橫豎研究所」及金賽綸遺屬所提出的指控作出強烈反駁，並公開原始通話錄音，他指遺屬公開的「催債錄音」經過剪輯，內容與事實不符。他表示，已正式入稟控告金賽綸遺屬及相關人士，並提出高達120億韓元（約6349萬港元）的民事索償，強調：「沒做過的事不能認。」

金秀賢於31日召開記招回應「橫豎研究所」及金賽綸遺屬指控。（直播截圖）

記者會上，金秀賢公開橫豎研究所聲稱其經紀公司對金賽綸「催債」的錄音證據，並強調實際對話內容與遺屬所述完全不符。金秀賢播出的錄音顯示，公司代表當時的原話為：「我們律師那邊說會再寄一封存證信函，那部分會由我發送，請您看到短訊時不要太驚訝。」

錄音亦補充：「這是流程上必須寄出的文件，如果我不寄，反而會變成我失職。即使對方沒有回應，我們也會處理，不需要在回覆書中提及太多。」同時，公司代表亦提到：「但我們也不能說什麼『慢慢還吧』，畢竟我們是公司，有程序要走。」金秀賢對此回應：「這是我因為爭議才得知的內容，第二封存證信函的真相就是這樣。至於為什麼那位最後所屬公司的代表，會說出與一年前通話完全相反的話，我無法理解。」

金秀賢指公開橫豎研究所聲稱其經紀公司對金賽綸「催債」的錄音證據，與實際內容不符。（直播截圖）

對於其他「證據」，金秀賢亦一一反駁：「遺屬公開的錄音證詞，是在事件曝光後才重新錄製的，遺屬最早公開的KakaoTalk對話也是如此。這些對話中有太多不合邏輯之處，根本不像是故人所寫。」金秀賢還特別提到被指控的戀童罪名：「最近有人用我與她的對話內容為證據，指控我戀童，說我與未成年者交往。但事實是，2016年與2018年出現的對話對象根本不是同一人。」他表示經過檢視後確認，遺屬提交的不同年份對話紀錄中的對話者並非同一人。

對於照片證據，金秀賢指出：「號稱是2016年的照片，其實是2019年的。另外，若是本人，不可能搞錯我們的年齡差。」他也澄清金賽綸在他公司的地位：「金賽綸曾在我公司待過四年，公司僅以所屬藝人名義對外發表，沒有經歷新人試鏡，也沒有主導形象方向。」金秀賢坦言，自遺屬開始爆料以來，他最痛苦的是不斷面對新的指控：「每當我與公司對所謂證據表明立場，就會又有新錄音曝光。」他強調：「針對我過去的選擇，大家可以批評，但這並不代表所有虛假陳述都會變成事實。」

金秀賢表示，聊天紀錄都是經編輯過的。（直播截圖）

金秀賢談到後續行動，表示：「就如我對對話紀錄提出驗證程序一樣，我也要求對遺屬提出的所有所謂證據進行正式的檢驗與法律認證。」他擔心記者後又有人爆料把他當成殺人犯，反問：「這場記者會一結束，他們又會拿出什麼假的證詞和證據來攻擊我與我合作的人？」金秀賢表明自己的立場：「如果這讓大家痛苦，那我願承擔。我不否認我的過錯，也不逃避對我做過的事情的責任，但我沒做過的事，我不能認。」他向支持者承諾：「即使現在，我也想為那些仍相信我的人說明清楚，我不會要求你們相信我，但我一定會證明給你們看。」

金秀賢的法律代理人在記者會結尾補充說明，金秀賢決定透過前所屬公司對涉及不實陳述的相關人員提起刑事與民事訴訟，該法律事務所表示已接受委託，並對遺屬、自稱「姨母」的不具名人士與橫豎研究所主持人提告。法律代理人進一步說明，訴訟是根據《資訊通訊網路法》與《名譽毀損罪》提出，並附上金秀賢親自撰寫的情感說明作為證據提交給檢方，表示：「針對上述人士，我們也向首爾中央地方法院提出總額約120億韓元的民事賠償請求。」而隨著金秀賢正式提告，事件將進入司法程序，外界將密切關注後續發展。