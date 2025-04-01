胡杏兒老公李乘德攬女風波自稱「擁抱者」後　首曬家庭照疑有玄機

結婚逾十載一直相當恩愛，先後誕下三名兒子的胡杏兒及李乘德，日前李乘德夜店開派對攬女狂歡，與多名性感靚女又攬又錫，自稱「擁抱者」令外界議論紛紛。相隔多日來到細仔4歲生日，二人發文一反常態疑透露玄機。



胡杏兒老公李乘德夜店慶生派對狂歡 半醉興奮連環攬女

胡杏兒與老公李乘德（Philip）結婚十年一直恩愛。（IG：@hakkaphil）

胡杏兒與老公李乘德（Philip）結婚十年一直恩愛。（IG：@hakkaphil）

胡杏兒與李乘德婚後誕下三子李奕霆（Brendan）、李奕霖（Ryan）及李奕宏（Liam）。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒婚後為丈夫李承德（Philip）誕下三名仔仔 (ig@myoliemyolie)

多年來經歷不少風波，杏兒一直力撐老公，即使日前連環攬女，杏兒都有對老公「擁抱者」帖文點讚。不過事件後杏兒繼續只貼工作照，與豹嫂胡蓓蔚出席時尚活動笑得燦爛未見異樣。而李乘德亦轉趨低調，3月30日上載風波後首張家庭照，照片見到疑似杏兒與兩名兒子打機背影寫上：「Guess who won （估吓邊個贏咗？）」似乎是以相片力證與老婆的關係未變。

胡杏兒在老公李乘德（Philip）攬女風波後發文。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒在老公李乘德（Philip）攬女風波後發文。（IG：@myoliemyolie）

李承德（Philip）攬女風波後，胡杏兒只張貼了工作照（ (IG：@myoliemyolie）

李承德（Philip）攬女風波後，胡杏兒只張貼了工作照（ (IG：@myoliemyolie）

另外3月31日李乘德再次更新，為細仔Liam到快餐店舉行4歲生日會，只貼細仔獨照留言：「appy 4th birthday to our incredibly funny, always cheeky, non stop energetic, and generous Liam.May you have a year of health, love, good progress at school, (and your favourite McDonald’s in moderation) 」限時動態在家中慶祝，亦只有兩名哥哥向細佬送吻，未見昔日指定1家5口大合照。

李乘德3月30日上載風波後首張家庭照，照片見到疑似杏兒與兩名兒子打機背影（IG：@hakkaphil）

胡杏兒與李乘德細仔李奕宏（Liam）4歲生日。（IG：@hakkaphil）

胡杏兒與李乘德細仔李奕宏（Liam）4歲生日。（IG：@hakkaphil）

胡杏兒與李乘德細仔李奕宏（Liam）4歲生日只有兩名哥哥送吻照片。（IG：@hakkaphil）