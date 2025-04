胡杏兒老公李乘德攬女風波自稱「擁抱者」後　首曬家庭照疑有玄機

結婚逾十載一直相當恩愛,先後誕下三名兒子的胡杏兒及李乘德,日前李乘德夜店開派對攬女狂歡,與多名性感靚女又攬又錫,自稱「擁抱者」令外界議論紛紛。相隔多日來到細仔4歲生日,二人發文一反常態疑透露玄機。



胡杏兒老公李乘德夜店慶生派對狂歡 半醉興奮連環攬女

胡杏兒與老公李乘德(Philip)結婚十年一直恩愛。(IG:@hakkaphil)

胡杏兒與李乘德婚後誕下三子李奕霆(Brendan)、李奕霖(Ryan)及李奕宏(Liam)。(IG:@myoliemyolie)

胡杏兒婚後為丈夫李承德(Philip)誕下三名仔仔 (ig@myoliemyolie)

多年來經歷不少風波,杏兒一直力撐老公,即使日前連環攬女,杏兒都有對老公「擁抱者」帖文點讚。不過事件後杏兒繼續只貼工作照,與豹嫂胡蓓蔚出席時尚活動笑得燦爛未見異樣。而李乘德亦轉趨低調,3月30日上載風波後首張家庭照,照片見到疑似杏兒與兩名兒子打機背影寫上:「Guess who won (估吓邊個贏咗?)」似乎是以相片力證與老婆的關係未變。

胡杏兒在老公李乘德(Philip)攬女風波後發文。(IG:@myoliemyolie)

李承德(Philip)攬女風波後,胡杏兒只張貼了工作照( (IG:@myoliemyolie)

另外3月31日李乘德再次更新,為細仔Liam到快餐店舉行4歲生日會,只貼細仔獨照留言:「appy 4th birthday to our incredibly funny, always cheeky, non stop energetic, and generous Liam.May you have a year of health, love, good progress at school, (and your favourite McDonald’s in moderation) 」限時動態在家中慶祝,亦只有兩名哥哥向細佬送吻,未見昔日指定1家5口大合照。

李乘德3月30日上載風波後首張家庭照,照片見到疑似杏兒與兩名兒子打機背影(IG:@hakkaphil)

胡杏兒與李乘德細仔李奕宏(Liam)4歲生日。(IG:@hakkaphil)

胡杏兒與李乘德細仔李奕宏(Liam)4歲生日只有兩名哥哥送吻照片。(IG:@hakkaphil)