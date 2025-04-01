奪命提示｜劉穎鏇出盡全力連摑張振朗 8 巴掌震撼一幕曝光

《奪命提示》昨晚（31 日）一集開出的「五大乾屍奇案」極盡官感震撼，除了緊張的查案進程，其實還有不少輕鬆吸睛場口，首推絕對是劉穎鏇阿 Tiff 與振朗的「愛恨纏綿」戲碼。劇情講到對前女友嘉莉（劉穎鏇飾）未忘情的俊朗（張振朗飾），雖然多次捨身勇救女方，但由於三年前在結婚當日玩失蹤傷得女方太深，嘉莉即使對俊朗還有感情仍不願意再邁進一步…為了重新點燃起嘉莉愛火，俊朗找來靚女同事林志美（梁凱晴飾）上演親密戲碼大玩「激將法」，可惜未成功已遭嘉莉識穿兼反被整蠱…在俊朗反被整蠱場口，劇集「搞笑擔當」張振朗再度施展肢體系＋表情系搞笑功夫。首先在迎戰阿 Tiff 主動真‧飛𤢌大咬場口，振朗先是露出一副既驚且喜的急色表情；之後在等待阿 Tiff「回歸」企圖再進一步時，半裸上身、只穿著蕉蕉孖煙囪的振朗，不但風騷地邊照鏡邊戴上貓耳頭箍，還以雙手掩著重要部位，瘋狂搖擺 pat pat 大跳「勝利艷舞」，無論得戚陶醉表情、抑或香艷不足、搞笑有餘的動作均喜感十足，獲網民封為「張家輝 2.0」

留意番呢場親熱戲，兩位主角係有好醒目咁保持距離架，呢啲就係事前好好溝通嘅重要性。

場口另一亮點是振朗之前在劇集宣傳活動上預告的被阿 Tiff 真摑了八大巴的場口！雖然鏡頭前阿 Tiff 只摑了男方兩大巴，但該兩吓巴掌打到「啪啪聲」之餘，振朗臉上亦留下清晰紅印，力度可想而知。談到背部同樣驚現清晰紅印，振朗坦言是與阿 Tiff 肉搏後留下的痕迹：「我本身係好易紅嘅人。」振朗又補充指被飛撲場口，劇組有安排枕頭隔開他和 Tiff，讓二人拍攝時可以免卻尷尬。昨晚振朗另一搶韁場口，是阿 Tiff 接他出院一幕；雖然只是簡單的調情場口，但向來用心鑽研演戲、兼鬼主意多多的振朗，竟出奇不意大玩「震波」，雖然時長只有十秒，但粗略估計振朗震波次數至少有八次，胸肌相當靈活。對此，張振朗笑言自己天生有震波能力：「天生係有呢個能力嘅，場口啱就擺咗落去用咁解。」

呢一格堪稱「黃金畫面」。